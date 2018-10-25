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"Забор ломали, бутылку в окно кинули". Змеезаводчики из-под Пружан вынужденно уехали из деревни
Фото: Станислав Коршунов
Сейчас Евгений и Лилия живут на даче под Витебском. Дом в Линово, где проживало около 100 видов неядовитых змей, они собираются выставить на продажу.
— Пришлось уехать, — рассказал TUT.BY Евгений. — Там очень все закрутилось. Не нашли понимания с властями — людей беспокойных слишком много оказалось. К нам приходили, говорили, что у нас то сарай не по нормам стоит, то забор не так расположен.
[media=https://news.tut.by/society/613266.html]
Как объяснил Евгений, с местными жителями змеезаводчики тоже так и не нашли понимания. В группе «Линово и окрестности» в Одноклассниках даже висело голосование: «Как Вы относитесь к разведению змей Василенками в нашей деревне?» Подавляющее число пользователей выбрало вариант: «Категорически нет». В комментариях противники настаивали на том, что змеям «не место в крупнонаселенном пункте». Однако сетевыми баталиями вопрос не закрылся:
— Нам забор ломали, во двор лазили к нам ночью интенсивно, бутылку в окно кинули. Я в милицию не обращался, но участковому сказал, что угрозы разные бывают. Он ответил, что нужно эти факты фиксировать. А как я это зафиксирую? Вот бутылка в окно прилетела, я вышел: вокруг ночь, люди убежали. Как-то вроде бы все пошло на спад, когда мы стали пускать людей, показывать змей, но потом все по новой разгорелось. Люди постоянно говорили, что видят змей у себя во дворах — там же ужей очень много. Раньше эти ужи никого не пугали, а теперь все эти ужи почему-то стали «нашими», — рассказал Евгений. Он, кстати, разведением ужей не занимается.
Напомним, Евгений и Лилия переехали в Линово в ноябре прошлого года, чтобы разводить на профессиональной основе неядовитых экзотических змей. Для этого они попросили в сельсовете выдать им справку, что продаваемая ими продукция произведена на земельном участке. Документ освободил бы их от уплаты подоходного налога и подтвердил бы происхождение животных. Но проблема в том, что справка выдается для реализации сельскохозяйственной продукции, а змеи, по мнению властей, к ним не относятся. Отказ они обжаловали в вышестоящих инстанциях, но справку им так и не выдали.
— Осталось только в суд идти. Надо долго добиваться, а смысл? Мы бы поборолись, если бы с местными не было таких проблем.
Пока супруги Василенко живут на даче под Витебском. Куда они переедут дальше, пока не решили.
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Супруги Василенко переехали в деревню Линово, Пружанского района, чтобы разводить экзотических змей.
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