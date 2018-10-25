Директору школы под Минском не продлили контракт. На ее защиту стали родители и коллеги



Марина Бизук, директор УПК «Детский сад — средняя школа» в деревне Старое Село Минского района. Фото: скриншот официального сайта школы

Родители: «До этого директора дети на уроках сидели в рукавицах и верхней одежде»





Марина Бизук. Фото: скриншот официального сайта школы

Коллеги: «Это человек, который поднял школу, вывел ее»

Марина Михайловна с детьми. Фото: скриншот официального сайта школы

Директор: «Неужели я до такой степени плохой работник?»

Директор со школьниками. Фото: скриншот официального сайта школы

Марина Михайловна в школе. Фото: скриншот официального сайта школы

Управление по образованию, спорту и туризму не продлило со специалистом трудовой контракт. Родители школьников и педагоги школы написали обращения к властям, чтобы директор осталась работать. Их она полностью устраивает. Более того, именно с личностью директора они связывают позитивные изменения в работе школы.в школе в деревне Старое Село Минского района учится двое детей: один в 1-м классе, второй — в 5-м. Она, как и еще примерно 120−130 родителей, по ее словам, подписалась под обращением к властям и не хочет, чтобы директор школы уходила.— пишут родители в своем коллективном обращении, которое есть в редакции TUT.BY.По словам Ирины Кабышко, на школьном собрании им объявили, что в школе планируют открыть профильные классы с изучением математики, русского и английского языков, также хотят открыть группу допрофессиональной подготовки по таможенному делу., еще одна мама, у которой ребенок учится в 11-м классе школы в деревне Старое Село, говорит, что родители даже были на приеме у председателя Минского райисполкома и просили оставить директора. Но, по ее словам, им ответили: решение уже принято, его отменять не будут, а школе не хватает инноваций.— заверила Елена.в должности директора проработала 10 лет. До этого 14 лет была в этой же школе завучем по воспитательной работе. Заместитель директора школы по учебной работеговорит, что учителя тоже написали обращение в Минский райисполком по поводу сложившейся ситуации. Они тоже не хотят расставаться с нынешним директором.Начальник управления по образованию, спорту и туризму Минского райисполкомарассказала, что согласно ст. 12 Трудового кодекса Беларуси наниматель имеет право заключать, расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и по основаниям, которые установлены данным кодексом, также существуют законодательные акты в сфере трудовых отношений.Валентина Остапенко отметила, что с ее стороны конкретизировать, что это были за нарушения, неэтично.Сама директор не скрывает, что у нее были дисциплинарные взыскания. Однако надо детально посмотреть, за что. При этом, по ее мнению, кто не работает — тот не ошибается.По словам Марины Бизук, у нее нет копий приказов обо всех дисциплинарных взысканиях за последние два года, так как некоторые не предоставили из-за того, что в них были сведения и о других людях.По словам Марины Михайловны, если посмотреть на дисциплинарные взыскания за два последних года, то одно из них было в начале 2017-го за то, что в ноябре 2016-го в их школе произошло замыкание в электрощитовой и задымление. TUT.BY об этом писал. 20 человек эвакуировали еще до приезда спасателей.Еще одно дисциплинарное взыскание директор получила в мае 2018 года «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, отсутствие контроля за санитарным состоянием территории учреждения образования». По ее словам, речь шла о том, что во время мониторинга школы проверяющие обратили внимание на траву и решили, что она плохо покошена.В июле этого года Марина Михайловна снова получила дисциплинарное взыскание «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, выразившееся в искажении данных статистической отчетности». Ей объявили выговор и не выплатили премию за июль.Еще одно взыскание директор получила за ненадлежащую подготовку школы к 2018/2019 учебному году.Но выговор Марине Михайловне дали.Помимо всего этого с февраля по июль 2018 года школу проверяли по анонимной жалобе.удивляется Марина Михайловна.По ее словам, при этом в октябре 2017 года у них была фронтальная проверка из области. Такие проверки проводят раз в восемь-десять лет. По ее результатам Марина Михайловна получила благодарность.По поводу инноваций в школе и олимпиадников она говорит, что в 10−11-х классах по пять-шесть учеников. Когда детей немного, может быть сложно найти тех, кто сможет готовиться к олимпиадам.9 ноября у Марина Михайловны Бизун в школе последний рабочий день, она уже ищет новую работу. Хотя ее коллеги и родители задаются вопросом, почему человек, который 24 года отработал в одной школе, вдруг стал не нужен?Марина Михайловна говорит, что она благодарна этой ситуации за одно: она помогла узнать, как хорошо к ней относятся родители школьников и коллеги, как они ее уважают и любят.