На старт белорусских продаж iPhone Xs никто не пришел

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В 9 утра у головного офиса velcom на Интернациональной почти никого. По словам представителей магазина, первые покупатели, скорее всего, придут забирать новинки по предзаказу. Но за полчаса с открытия салона за iPhone Xs и iPhone Xs Max никто так и не пришел.Магазин i-Store на улице Ленина открылся в 10 утра. Там за 25 минут с этого момента покупателей iPhone Xs не оказалось. В магазине нам сообщили, что ожидают поток людей только к концу рабочего дня.Магазин i-Store в Galleria Minsk тоже пуст, в нем нет никого, кроме персонала. По словам сотрудников, с начала работы магазина покупателей пока не было.В CafeConnect первого покупателя по предзаказу ждут после полудня. Он заберет iPhone Xs на 64 ГБ — самую бюджетную модель из всей линейки.Обычно старт продаж iPhone — событие для поклонников техники Apple. Покупатели стремятся первыми получить новую модель и выстраиваются в очереди задолго до открытия официальных магазинов.В Беларуси старт продаж новых смартфонов Apple никогда не был многолюдным событием, однако покупатели, как правило, приходили. К примеру, в декабре 2017 года несколько iPhone X купили в первые минуты официальной продажи. В октябре 2016 года на старте продаж iPhone 7 у дверей i-Store даже собралась небольшая очередь, сотрудники магазина встречали их с воздушными шарами и подарками.В сентябре этого года в Москве перед началом продаж iPhone Xs и iPhone Xs Max очереди занимали за несколько дней. Правда, после выяснилось, что реального ажиотажа нет, а стояльцы в очередях хотели только перепродать свои места.Напомним, новые iPhone Xs и iPhone Xs Max — это улучшенные версии прошлогоднего iPhone X, выполненные в таком же дизайне (читайте наш полный обзор). Они получили OLED-экраны на 5,8 и 6,5 дюйма, мощнейший 7-нм процессор Apple A12 Bionic, сдвоенные основные камеры и систему распознавания лиц пользователей Face ID.iPhone Xs в Беларуси оценили в 3499, 3999 и 4699 рублей соответственно за модели на 64, 256 и 512 ГБ. Увеличенный iPhone Xs Max оценивается в 3799, 4299 и 4999 рублей за модификации с таким же объемом постоянной памяти. Это дорого даже по мировым меркам.