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Бенефис солиста Венской оперы Григория Полищука переносится на 16 февраля из-за госпитализации артиста

26.10.2018 17:29 — Разное | Интерфакс  
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Запланированный на 1 ноября в Белгосфилармонии бенефис тенора, солиста Венской оперы Григория Полищука переносится на 16 февраля 2019 года, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" представитель артиста, композитор Вадим Рузов.

"Ночью 25 октября Григория с сильным приступом язвенной болезни желудка срочно госпитализировали в одну из минских клиник. Сейчас он чувствует себя
удовлетворительно и продолжает лечение дома. Григорий просит прощения у зрителей за причиненные неудобства, и приглашает на свой концерт 16 февраля. Билеты можно сдать или обменять у билетных операторов или в кассе Белгосфилармонии", - рассказал В.Рузов.

Бенефис солиста Венской оперы Григория Полищука переносится на 16 февраля из-за госпитализации артиста

 

Бенефис Григория Полищука будет посвящен 30-летию его творческой деятельности. Артиста нечасто можно увидеть на концертных площадках Беларуси. Плотный график гастролей по Австрии, Швейцарии и Германии расписан на несколько лет вперед.

За 30 лет артист успел спеть на лучших концертных площадках Европы, в ведущих оперных театрах. Он пел с Паваротти и Образцовой, а балерина Майя Плисецкая называла Г.Полищука своим любимым певцом. Несмотря на плотный гастрольный график свой бенефис тенор решил отметить в родной Беларуси.

Григорий Полищук - уникальный вокалист, который умеет совмещать эстрадную и академическую манеру пения, этот завораживающий стиль исполнения, также присущий коллективам "IL DIVO", "КВАДРО", "Хор Турецкого", певцам Джошуа Гробану и Николаю Баскову, носит красивое название "Классик опера-кроссовер". Жанр сегодня входит в число  самых востребованных на крупнейших концертных площадках.

Григорий Полищук исполнит неаполитанские песни, зажигательные хиты итальянской эстрады из репертуара Андрэа Бочелли, Лучано Паваротти и Джошуа Гробана, а также представит премьеры своих новых песен из альбома, написанного в сотрудничестве с композитором Вадимом Рузовым. В концерте участвуют приглашенные звезды белорусской и российской эстрады, друзья и ученики маэстро.

 

 
 
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Запланированный на 1 ноября в Белгосфилармонии бенефис тенора, солиста Венской оперы Григория Полищука переносится на 16 февраля 2019 года, сообщил агентству...
 
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