Памятник Филиппу Орлику появится в Минске - Порошенко

Памятник украинскому гетману, автору первой европейской Конституции Филиппу Орлику будет возведен в столице Беларуси Минске, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Нас сближают действительно давние исторические связи. Например, хочу напомнить, что выдающийся украинский гений, автор первой европейской конституции Филипп Орлик также родился на белорусской земле, в Минской области. И мы договорились, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об установлении в Минске памятника этому выдающемуся украинскому и белорусскому деятелю", - сказал он на Первом форуме регионов Украины и Беларуси в пятницу в Гомеле.