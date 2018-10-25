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Лукашенко призвал развивать IT-сферу в Беларуси

26.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Технологии в экономику. Александр Лукашенко призвал чиновников развивать IT-сферу. По мнению белорусского президента, она уже приносит доход стране, однако может дать еще больше, передает телеканал «МИР 24».

«Будущее нашей страны – не только в реальном секторе экономики и его развитии. Может быть, и к счастью, потому что для реального сектора экономики, вы знаете, почти все сырье мы приобретаем. А вот IT-сфера и ее развитие, доходы от нее – это мозги, это человеческий капитал, и в этом плане мы можем очень много иметь для развития страны и для благосостояния нашего народа», – отметил президент Беларуси.

В начале 2019 года состоится совещание по развитию цифровой экономики Беларуси. Участие в нем примет и президент.

Напомним, 10 октября Лукашенко заявил, что вузы республики должны готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. «Это требование современного мира», – сказал президент на встрече со студентами Гродно.





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Теги: Гродно
 
 
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