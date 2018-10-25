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Александр Лукашенко – Петру Порошенко: «Мы готовы учиться у вас тому, что умеете делать вы»
Новости Беларуси. 26 октября Александр Лукашенко на встрече с Петром Порошенко на Форуме регионов Беларуси и России подчеркнул, что без участия регионов двух стран проекты в области кооперации были бы лишены практического смысла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь, в Гомеле, украинские партнеры могут на конкретных примерах ознакомиться с результатами работы отечественных специалистов, перспективами взаимного сотрудничества. Мы, как и прежде, готовы к тесной кооперации с украинским Горно-металлургическим комплексом. Не секрет, что его технологический парк во многом обеспечивается надежной, проверенной годами карьерной техникой БелАЗа.
Нам необходимо продолжить стратегическое взаимодействие в этой сфере. Значительный потенциал имеет сотрудничество в транспортной логистике. Более эффективное использование нашими странами географических преимуществ будет способствовать успешной реализации различных проектов в рамках мультимодального транспортного коридора Балтийское море – Черное море. Важно задействовать его железнодорожную составляющую, речное судоходство и интегрировать морские порты Украины в логистические цепочки.
Добавим, что 26 октября украинский президент возложил цветы к бюсту Тараса Шевченко, который открыли в 2004 году в одноименном сквере. Также Петр Порошенко пообщался с представителями украинской диаспоры.
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Новости Беларуси. 26 октября Александр Лукашенко на встрече с Петром Порошенко на Форуме регионов Беларуси и России подчеркнул, что без участия регионов двух стран...
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