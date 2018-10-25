﻿ Александр Лукашенко – Петру Порошенко: «Мы готовы учиться у вас тому, что умеете делать вы». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко – Петру Порошенко: «Мы готовы учиться у вас тому, что умеете делать вы»

26.10.2018 17:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 26 октября Александр Лукашенко на встрече с Петром Порошенко на Форуме регионов Беларуси и России подчеркнул, что без участия регионов двух стран проекты в области кооперации были бы лишены практического смысла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Беларусь готова поделиться с Украиной своим опытом в инфраструктурной модернизации, совершенствовании коммунального хозяйства, обновлении парка пассажирской специальной техники, дорожном строительстве, во всех тех сферах, в которых нуждается Украина. Точно такое заверение я получил от своего коллеги. Мы готовы учиться у вас тому, что умеете делать вы и то, что нам крайне необходимо.

Александр Лукашенко – Петру Порошенко: «Мы готовы учиться у вас тому, что умеете делать вы»

Здесь, в Гомеле, украинские партнеры могут на конкретных примерах ознакомиться с результатами работы отечественных специалистов, перспективами взаимного сотрудничества. Мы, как и прежде, готовы к тесной кооперации с украинским Горно-металлургическим комплексом. Не секрет, что его технологический парк во многом обеспечивается надежной, проверенной годами карьерной техникой БелАЗа.

Пётр Порошенко на Форуме регионов в Гомеле: «Рост поставок украинской продукции в Беларусь двигается опережающими темпами»

Нам необходимо продолжить стратегическое взаимодействие в этой сфере. Значительный потенциал имеет сотрудничество в транспортной логистике. Более эффективное использование нашими странами географических преимуществ будет способствовать успешной реализации различных проектов в рамках мультимодального транспортного коридора Балтийское море – Черное море. Важно задействовать его железнодорожную составляющую, речное судоходство и интегрировать морские порты Украины в логистические цепочки.

Добавим, что 26 октября украинский президент возложил цветы к бюсту Тараса Шевченко, который открыли в 2004 году в одноименном сквере. Также Петр Порошенко пообщался с представителями украинской диаспоры.

Александр Лукашенко – Петру Порошенко: «Мы готовы учиться у вас тому, что умеете делать вы»

Александр Лукашенко – Петру Порошенко: «Мы готовы учиться у вас тому, что умеете делать вы»

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 26 октября Александр Лукашенко на встрече с Петром Порошенко на Форуме регионов Беларуси и России подчеркнул, что без участия регионов двух стран...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Мой декретный отпуск заканчивается". Герасименя - о материнстве и "Спорт ФМ"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика