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«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко

26.10.2018 17:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. У Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива, и практику проведения таких мероприятий планируется продолжать. Об этом 26 октября заявил глава нашего государства на встрече с президентом Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко

«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко

Петр Порошенко прилетел в Гомель для участия в первом Форуме регионов Беларуси и Украины. Особое внимание на двусторонней встрече лидеров стран было уделено развитию торговли, экономическому и инвестиционному сотрудничеству. И, кстати, здесь регионы играют важную роль.

Подписаны контракты на сумму более 100 миллионов долларов: подводим итоги первого дня Форума регионов Беларуси и Украины

Не зря нынешний форум называют удобной площадкой для эффективного обсуждения всех актуальных направлений для диалога.

«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко

К примеру, вчерашний день выдался по-настоящему урожайным на контракты: их подписано на сумму порядка 100 миллионов долларов при ожидаемых 60. Также Александр Лукашенко тепло поприветствовал Петра Порошенко в Гомеле.

«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко

«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Хорошее мы приняли решение по проведению Форума регионов Украины и Беларуси. И я рад, что вам понравился Гомель, вы его уже в первом приближении посмотрели. Вы, наверное, чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины, особенно в последнее время, которые в связи с конфликтом переселились сюда.

Но главное не в этом. Главное в том, что этот тяжелый период прошел, потому что нам надо было людям помочь, трудоустроить, и мы с ними обходились, как со своими людьми. Так что Гомель – это хороший, теплый город для украинцев.

«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко

Вчера первый день наших мероприятий прошел очень хорошо, губернатор докладывал. Люди очень довольны, о многом договорились, многие заключили контракты. Поэтому у этого мероприятия большая перспектива, и мы всегда будем рады вас видеть в Беларуси. Я так полагаю, что следующий форум пройдет на территории Украины. И мы с большим удовольствием большой делегацией приедем в тот город, который вы определите.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. У Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива, и практику проведения таких мероприятий планируется продолжать. Об этом 26 октября...
 
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