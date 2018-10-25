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«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко
Новости Беларуси. У Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива, и практику проведения таких мероприятий планируется продолжать. Об этом 26 октября заявил глава нашего государства на встрече с президентом Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Петр Порошенко прилетел в Гомель для участия в первом Форуме регионов Беларуси и Украины. Особое внимание на двусторонней встрече лидеров стран было уделено развитию торговли, экономическому и инвестиционному сотрудничеству. И, кстати, здесь регионы играют важную роль.
Не зря нынешний форум называют удобной площадкой для эффективного обсуждения всех актуальных направлений для диалога.
К примеру, вчерашний день выдался по-настоящему урожайным на контракты: их подписано на сумму порядка 100 миллионов долларов при ожидаемых 60. Также Александр Лукашенко тепло поприветствовал Петра Порошенко в Гомеле.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но главное не в этом. Главное в том, что этот тяжелый период прошел, потому что нам надо было людям помочь, трудоустроить, и мы с ними обходились, как со своими людьми. Так что Гомель – это хороший, теплый город для украинцев.
Вчера первый день наших мероприятий прошел очень хорошо, губернатор докладывал. Люди очень довольны, о многом договорились, многие заключили контракты. Поэтому у этого мероприятия большая перспектива, и мы всегда будем рады вас видеть в Беларуси. Я так полагаю, что следующий форум пройдет на территории Украины. И мы с большим удовольствием большой делегацией приедем в тот город, который вы определите.
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«У этого мероприятия большая перспектива». Александр Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и Украины на встрече с Петром Порошенко
Новости Беларуси. У Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива, и практику проведения таких мероприятий планируется продолжать. Об этом 26 октября...
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