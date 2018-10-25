Франция готова удвоить товарооборот с Беларусью за пять лет

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26 октября заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с госсекретарем при министре Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном.

Представитель Франции предложил в ближайшие пять лет в два раза нарастить товарооборот с Беларусью.

"Сейчас белорусско-французский товарооборот составляет примерно 350 миллионов долларов», - цитирует Лемуана БЕЛТА .

Перспективными направлениями сотрудничества, развитие которых поспособствует наращиванию товарооборота между странами, французская сторона считает сельское хозяйство, страхование, транспорт, поставки оборудования и техники.

Олег Кравченко, в своею очередь, выразил надежду, что отметки 700 млн долларов товарооборот между Францией и Беларусью может достичь даже раньше, чем через 5 лет.