|
Франция готова удвоить товарооборот с Беларусью за пять лет
26.10.2018 17:45 — Разное | Ежедневник
фото: belta.by
26 октября заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с госсекретарем при министре Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном.
Представитель Франции предложил в ближайшие пять лет в два раза нарастить товарооборот с Беларусью.
"Сейчас белорусско-французский товарооборот составляет примерно 350 миллионов долларов», - цитирует Лемуана
Перспективными направлениями сотрудничества, развитие которых поспособствует наращиванию товарооборота между странами, французская сторона считает сельское хозяйство, страхование, транспорт, поставки оборудования и техники.
Олег Кравченко, в своею очередь, выразил надежду, что отметки 700 млн долларов товарооборот между Францией и Беларусью может достичь даже раньше, чем через 5 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 октября заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с госсекретарем при министре Европы и иностранных дел Франции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)