«Хулиган», «Калi ласка» и Galleria. Британское издание сделало гайд по Минску

Британское издание The Independent решило прорекламировать Минск − и написало небольшой гайд по местам, которые стоит у нас посетить. Журналисты напомнили про безвиз как причину прилететь в Беларусь. Смотрим, что же насоветовали британцы.

Для начала издание отметило, что недавно открыли обновлённый стадион «Динамо», потому что Беларусь готовится к Европейским играм. «Характеризующийся длинными проспектами и неоклассическим величием, город − один из самых чистых в мире, с садами, которые лихорадочно обслуживает армия рабочих», − вот так красиво описали британские журналисты Минск.

Курган славы

Британцы называют его «самым ярким из многочисленных военных мемориалов Минска». Рассказывают, что его открыли в 1969 и посвятили сражениям за Минск в 1944, в результате которых город освободили от нацисткой оккупации. «Расположенный по дороге в аэропорт, он идеально подходит для первой или последней остановки в Минске».

Дом Ли Харви Освальда

Вспомнили журналисты и про дом по улице Коммунистической, 4. Там с 1959 по 1962 годы жил Ли Харви Освальд − предполагаемый убийца Джона Кеннеди. «Вы гарантированно заметите других экскурсантов, фотографирующих элитный жилой дом, хотя, к сожалению, вы не можете зайти внутрь».

Величественные площади

По словам издания, «монументальная ось» проходит примерно с северо-востока на юго-запад. Сначала говорят про Площадь победы, затем Октябрскую площадь с Дворцом Республики − и упоминают, что здесь проходят «правозщаитные дмонстрации против авторитарного режима». И последней называют Площадь Независимости, указывая на статую Ленина, центральную католическую церковь и огромный торговый центр, который расположились на площади (или под ней).

Где покушать и выпить

Журналисты расхвалили тайский Mai Thai: «Вы можете получить всю тайскую классику здесь, в центре прекрасной комнаты с деревянными панелями, украшенной прохладными современными штрихами и большими абажурами». Как ещё одно место для еды британцы отметили Vega Burger, который «даже мясоедов заставит лизать губы».

Выпить кофе советуют в Surf Coffee. Рассказывают об аккуратном саде и рампе для скейтеров. «Расположенный рядом со штаб-квартирой Содружества Независимых Государств, он также идеально подходит для тех, кто наблюдает за людьми, которые приезжают на бронированных Audi».

Также журналисты похвалили бар «Хулиган» и его «постиндустриальное пространство и отличный графический дизайн плакатов». Пишут, что там играет отличная электронная музыка.

Куда ещё зайти

Британцы советуют посетить два места − благотворительный магазин «Калi ласка», где «можно подобрать всевозможные винтажные нити и мебель в стиле коммунистической эпохи, пусть это уже и не круто». Отмечают, что это часть культурного центра «Корпус».

Советуют пойти закупиться в Galleria Minsk, которая своей архитектурой впечатляет «как старый советский ГУМ, открывшийся в 50-х годах». Журналисты считают, что ТЦ с западными брендами, которое популярно у среднего класса, возможно показывает страну, которая всё больше склоняется к Западу. Также британцы говорят пойти погулять по Немиге, напоминая про бетонную рельефную скульптуру «Солидарность», под которой сейчас находится KFC.