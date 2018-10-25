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Жена Караченцова рассказала о последних словах актера

26.10.2018 18:07 — Разное | Аргументы и факты  
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Жена Караченцова рассказала о последних словах актера
Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Жена народного артиста Николая Караченцова сообщила каналу НТВ о последних минутах жизни и словах артиста.

Жена Караченцова рассказала о последних словах актера Жена Караченцова: «Такой ценой Коля спас других»

По ее словам, он до последнего момента жизни боролая и не унывал, несмотря на сильную слабость в последние дни на фоне болезни.

Людмила Поргина рассказала, что он не мог глотать, был слаб, не стоял на ногах.

«Он знал, что это приближается, но боролся до последнего. Просто молодец. Изо всех сил цеплялся за жизнь», - сообщила она.

За несколько часов до смерти актер признался супруге, что очень хочет домой, а потом добавил, что ночью к нему «приходила» его давно умершая мать. «Значит, что его уже там ждали. Вот так», — сказала Поргина.

Супруга артиста отмечает, что перед смертью Караченцов побеседовал со священником.

Советский и российский актер Николай Караченцов ушел из жизни в пятницу утром за день до своего дня рождения. Ему исполнялось 74 года.

Ранее сообщалось, что актера похоронят в понедельник на Новодевичьем кладбище, либо на Ваганьковском кладбище. Также в день похорон в память о Караченцове «Ленком» поставит спектакль «Юнона и Авось».

Жена Караченцова рассказала о последних словах актера
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Супруга артиста отмечает, что перед смертью Караченцов побеседовал со священником
 
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