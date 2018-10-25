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Порошенко: Вещание украинского телеканала в Беларуси начнется в ближайшее время
Вещание украинского телеканала в Беларуси начнется в ближайшее время.
Об этом сегодня на I Форуме регионов Беларуси и Украины заявил глава украинского государства Петр Порошенко, передает
«Мы договорились про то, что начало трансляции украинского канала на территории Беларуси произойдет в ближайшее время», — заявил президент Украины.
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Вещание украинского телеканала в Беларуси начнется в ближайшее время.
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