Хоккей. Белорусский нападающий решил остаться за океаном

25-летний воспитанник гродненского хоккея будет выступать в команде «Каролина Тандербёрдс» (Федеральная хоккейная лига). Для него это будет уже третий подряд сезон за океаном.





В минувшем сезоне Дриндрожик набрал 4 (2+2) очка в 24 матчах за «Миссисипи Риверкингс» (SPHL), а затем перешел в «Каролину Тандербёрдс», где отметился 15 (6+9) очками в 22 играх.