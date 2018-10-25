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Хоккей. Белорусский нападающий решил остаться за океаном

26.10.2018 17:58 — Разное | Партизан  
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Белорусский форвард Артур Дриндрожик продолжит выступление в Северной Америке, сообщает "Белорусский хоккей".

25-летний воспитанник гродненского хоккея будет выступать в команде «Каролина Тандербёрдс» (Федеральная хоккейная лига). Для него это будет уже третий подряд сезон за океаном.

В минувшем сезоне Дриндрожик набрал 4 (2+2) очка в 24 матчах за «Миссисипи Риверкингс» (SPHL), а затем перешел в «Каролину Тандербёрдс», где отметился 15 (6+9) очками в 22 играх.
 
 
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Белорусский форвард Артур Дриндрожик продолжит выступление в Северной Америке, сообщает "Белорусский хоккей".
 
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