В общежитии ГРУ, где жил Анатолий Чепига, решили засекретить детей сотрудников. Для этого их «состарили» на 100 лет

Центр «Досье» . Интересный факт обнаружил журналист Сергей Канев и





«Все интересующиеся темой помнят, что знаменитого теперь Анатолия Чепигу (Боширова) на время учебы в Военно-дипломатической академии (ВДА, на сленге разведчиков «Консерватория») поселили с семьей в офицерском общежитии на улице Маршала Бирюзова, дом 4, а прописали «для секретности» в общежитии РГГУ по адресу улица Кировоградская, дом 25, корпус 1.





Но мало кто знает, что общежитие на улице Маршала Бирюзова сами разведчики называют «домом престарелых». Не потому, что там живут ветераны ВЧК-КГБ-ФСБ-ГРУ, а потому, что в 2011 году из Генштаба ответственным лицам поступило распоряжение засекретить проживающих в общежитии 56 несовершеннолетних детей разведчиков. Умные головы из ГРУ долго думали и придумали: прибавили всем детям в графе «дата рождения» по 100 лет к реальному возрасту. Например, родившимся в 2005 году вписывали 1905 год, в 2010-м — 1910-й и так далее.





По словам источника в военном ведомстве, все вскрылось, когда Пенсионный фонд в очередной раз сверял списки столичных пенсионеров и внезапно обнаружил неучтенных столетних жителей, компактно проживающих в двух домах. Сотрудники ПФР подумали, что это какая-то мошенническая схема, и даже хотели обратиться в полицию, но вовремя вмешалось Минобороны и объяснило, в чем дело. Так что теперь в ПФР знают всех детей разведчиков из дома № 4 по улице Маршала Бирюзова и на 3-м Волоколамском проезде дом 4. Ну, а заодно их может узнать любой желающий, обзаведшийся адресной базой москвичей.



