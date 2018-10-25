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Белорусские комплектующие могут появиться в автомобилях Nissan и Hyundai

26.10.2018 17:49 — Разное | Партизан  
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) направит перечень белорусских и казахстанских производителей автокомплектующих на заводы "Hyundai Мотор Мануфактуринг Рус" и "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" для проработки вопроса выстраивания кооперационных цепочек между производителями.

Об этом было объявлено во время рабочего визита члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александра Субботина на петербургские заводы мировых автогигантов Hyundai Motor и Nissan Motor Co, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Новые кооперационные цепочки создадут мультипликативный эффект для роста приоритетных для промышленного сотрудничества отраслей - металлургии, точной инженерии, радиоэлектроники, химической и легкой промышленности. "Кроме того, автокомпоненты, произведенные в других странах Евразийского экономического союза, условно можно отнести к отечественным. Таким образом, их использование повысит уровень локализации транспортных средств, производимых заводами", - заметил министр ЕЭК.

Заводы "Hyundai Мотор Мануфактуринг Рус" и "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим высокий уровень автоматизации производственных цепочек. Технологический процесс включает в себя штамповку кузовных панелей, сварку, окраску кузова и сборку готового автомобиля.


Производственная мощность "Hyundai Мотор Мануфактуринг Рус" составляет 200 тыс. автомобилей в год - это популярные на рынке седан Solaris и компактный кроссовер Creta. На заводе "Ниссан Мануфактуринг Рус" выпускаются модели Qashqai, X-Trail, Murano, а производственная мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год.

 
 
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) направит перечень белорусских и казахстанских производителей автокомплектующих на заводы "Hyundai Мотор Мануфактуринг Рус"...
 
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