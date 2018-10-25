Белорусские комплектующие могут появиться в автомобилях Nissan и Hyundai

БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК. Об этом было объявлено во время рабочего визита члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александра Субботина на петербургские заводы мировых автогигантов Hyundai Motor и Nissan Motor Co, сообщилив пресс-службе ЕЭК.





Новые кооперационные цепочки создадут мультипликативный эффект для роста приоритетных для промышленного сотрудничества отраслей - металлургии, точной инженерии, радиоэлектроники, химической и легкой промышленности. "Кроме того, автокомпоненты, произведенные в других странах Евразийского экономического союза, условно можно отнести к отечественным. Таким образом, их использование повысит уровень локализации транспортных средств, производимых заводами", - заметил министр ЕЭК.





Заводы "Hyundai Мотор Мануфактуринг Рус" и "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим высокий уровень автоматизации производственных цепочек. Технологический процесс включает в себя штамповку кузовных панелей, сварку, окраску кузова и сборку готового автомобиля.







