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Порошенко: мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти нам во фланг

26.10.2018 17:48 — Разное | Партизан  
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Во время визита в Гомель на Форум регионов Беларуси и Украины президент Петр Порошенко заявил, что белорусско-украинская граница является для Киева очень важной.


Петр Порошенко встречается с белорусскими украинцами в Гомеле. Фото – president.gov.ua 

«Это граница дружбы, и мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы для Украины с территории Беларуси была какая-либо угроза. Мы не ожидаем, знаем, что этого не будет, и, конечно, мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти нам во фланг», – сказал Порошенко, встречаясь с белорусскими украинцами в Гомеле, передает "Белсат".

Во время встречи с Александром Лукашенко Порошенко также заявил, что белорусско-украинская граница должна быть исключительной границей мира и дружбы. «И вы, и я прилагаем для этого максимальные усилия», – отметил он.

«Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество», – заявил украинский лидер.

Порошенко также отметил важность координации действий Украины и Беларуси в том числе на внешней арене, в вопросах безопасности, сообщает пресс-служба Лукашенко.

 
Теги: Гомель
 
 
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Во время визита в Гомель на Форум регионов Беларуси и Украины президент Петр Порошенко заявил, что белорусско-украинская граница является для Киева очень важной.
 
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