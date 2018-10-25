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Экскурсовод из Несвижского замка рассказала россиянам, что белорусский язык – «диалект польского языка»

26.10.2018 17:41 — Разное | Партизан  
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Физик Егор Лебедок вместе с группой российских туристов посетил Несвижский замок и поделился своими впечатлениями от экскурсии в «Facebook’е». По его словам, экскурсовод назвала белорусский язык «крестьянским».

Третий раз здесь, но первый раз посетил замок с экскурсоводом. Хотя экскурсовод немного испортила настроение («белорусский язык начал формироваться в середине 19 века», «белорусский язык – это диалект польского языка», «белорусский язык – крестьянский язык», «Статут ВКЛ написан на церковном языке или на старославянском языке» и т .п. бред), но в библиотеке увидел копию тома архива Радзивиллов, посвященного картам и планам родных Смолевич 1749-1916 гг., что улучшило настроение вместе с винишком «Академическое», – написал Лебедок.

«Это дикость. Если информация подтвердится, то сотрудник больше работать не будет», – прокомментировал ситуацию директор заповедника «Несвиж» Сергей Климов.


 
 
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Физик Егор Лебедок вместе с группой российских туристов посетил Несвижский замок и поделился своими впечатлениями от экскурсии в «Facebook’е». По его словам,...
 
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