Президентом миланского «Интера» стал 26-летний миллиардер из Китая

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Стивен Чжан стал новым президентом миланского «Интера». Пресс-служба команды сообщила об этом на своей странице в Twitter. Чжан контролировал текущую деятельность «Интера» с июня 2016 года, когда компания Suning Holdings Group, принадлежащая его отцу Чжан Цзиньдуну, выкупила контрольный пакет акций клуба.





26-летний Чжан заменит в роли президента «Интера» индонезийского бизнесмена Эрика Тохира, у которого Suning Holdings Group купила большинство акций клуба летом 2016 года. Тохир на протяжении двух лет сохранял за собой должность президента, но не занимался управлением «Интером». Хавьер Дзанетти сохранит за собой должность вице-президента клуба, а Алессандро Антонелло останется генеральным менеджером.





В прошлом сезоне «Интер» впервые за шесть лет получил право сыграть в Лиге чемпионов. В результате жеребьевки команда попала в группу B, где ее соперниками стали «Барселона», «Тоттенхэм» и ПСВ. После трех туров группового этапа «Интер» набрал пять очков и сохраняет высокие шансы на выход в плей-офф турнира.





В чемпионате Италии «Интер» после девяти туров с 19 очками занимает третье место. Команда отстает от лидера «Ювентуса» на шесть баллов, а от «Наполи», идущего вторым, на два. В последнем туре «Интер» выиграл в дерби у «Милана» со счетом 1:0. Решающий гол на 92-й минуте матча забил аргентинский нападающий Мауро Икарди.





В последний раз «Интер» становился чемпионом Италии в сезоне-2009/2010. Тот титул стал для команды пятым подряд в национальном первенстве. В 2010 году «Интеру» под руководством Жозе Моуринью удалось оформить требл, выиграв Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов.



