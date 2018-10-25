Власти разрешили шествие в Куропаты 28 октября

Сбор участников запланирован с 11:30 до 12 часов у станции метро Парк Челюскинцев. Акция пройдет в традиционном формате и традиционным маршрутом: проспект Независимости – ул. Калиновского – ул. Седых – ул. Карбышева – ул. Гамарника – ул. Мирошниченко. С 15:00 до 17 часов в Куропатах запланирован митинг, передает