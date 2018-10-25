Благосостояние миллиардеров во всем мире резко выросло

Долларовые миллиардеры во всем мире становятся все многочисленнее и богаче благодаря буму на фондовых рынках, росту цен на недвижимость и благоприятной экономической конъюнктуре. В 2017 году общий объем состояния богатейших людей планеты вырос в годовом исчислении на 19% до рекордной суммы в 8,9 трлн долларов, следует из отчета, обнародованного в пятницу, 26 октября, консалтинговой компанией PwC и швейцарским банком UBS.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обнародованные данные означают, что общее состояние долларовых миллиардеров в пересчете более чем вдвое превышает ВВП Германии — крупнейшей экономики Европы (3,3 млрд евро в 2017 году). Во всем мире в прошлом году насчитывалось 2158 долларовых миллиардеров — на 179 больше, чем годом ранее. Это означает, что на каждого из них приходилось в среднем по 4,1 млрд долларов.

Наибольший рост числа миллиардеров — с 318 до 373 — зафиксирован в Китае. Их имущество увеличилось в 2017 году на 39 процентов — до 1,12 трлн долларов. Таким образом, китайцы получили наибольшую выгоду от роста мировой экономики. Средний возраст китайских миллиардеров — 55 лет. Средний общемировой возраст миллиардеров — 64 года.

В Германии число миллиардеров увеличилось со 117 до 123. В целом в минувшем году еженедельно появлялось три новых миллиардера, из них два — в Китае.