ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Благосостояние миллиардеров во всем мире резко выросло

26.10.2018 18:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Долларовые миллиардеры во всем мире становятся все многочисленнее и богаче благодаря буму на фондовых рынках, росту цен на недвижимость и благоприятной экономической конъюнктуре. В 2017 году общий объем состояния богатейших людей планеты вырос в годовом исчислении на 19% до рекордной суммы в 8,9 трлн долларов, следует из отчета, обнародованного в пятницу, 26 октября, консалтинговой компанией PwC и швейцарским банком UBS.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обнародованные данные означают, что общее состояние долларовых миллиардеров в пересчете более чем вдвое превышает ВВП Германии — крупнейшей экономики Европы (3,3 млрд евро в 2017 году). Во всем мире в прошлом году насчитывалось 2158 долларовых миллиардеров — на 179 больше, чем годом ранее. Это означает, что на каждого из них приходилось в среднем по 4,1 млрд долларов.

Наибольший рост числа миллиардеров — с 318 до 373 — зафиксирован в Китае. Их имущество увеличилось в 2017 году на 39 процентов — до 1,12 трлн долларов. Таким образом, китайцы получили наибольшую выгоду от роста мировой экономики. Средний возраст китайских миллиардеров — 55 лет. Средний общемировой возраст миллиардеров — 64 года.

В Германии число миллиардеров увеличилось со 117 до 123. В целом в минувшем году еженедельно появлялось три новых миллиардера, из них два — в Китае.

Читайте также:
Белорусы рванули на заработки в Польшу и Литву, а Россия теряет популярность
Рост тарифов на ЖКУ, удар рублем по трудовой миграции и дешевое жилье. Что власти обещают белорусам
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2017 году состояние миллиардеров во всем мире выросло на 19%. Общий объем их состояния более чем вдвое превысил ВВП Германии - крупнейшей экономики Европы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россиянину, который побил минского маршрутчика, грозит до 6 лет тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика