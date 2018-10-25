Сегодня на территории района проходит Единый день безопасности дорожного движения «Постой, пешеход, тормозите колеса!»

Единый день безопасности дорожного движения «Постой, пешеход, тормозите колеса!» направлен на профилактику ДТП по вине и с участием пешеходов, в том числе на пешеходных переходах.





В Гомельской области наезд на пешехода остается самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий. Так, за 9 месяцев нынешнего года совершенно 85 наездов на пешеходов, в которых 13 человек погибли и 72 получили травмы различной степени тяжести. В 24 случаях ДТП произошли по вине самих пешеходов, причем 14 пеших участников дорожного движения находились на момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Самыми распространенными нарушениями Правил дорожного движения пешеходами являются пересечение проезжей части в неустановленном месте, нетрезвое состояние пешеходов, неожиданный выход на проезжую часть дороги из-за транспортного средства, сооружений, деревьев или других препятствий, движение по краю проезжей части в попутном направлении автомобилей, неиспользование световозвращающих элементов.

Кроме случаев наезда на пешеходов, ряд аварий вызван неправильными действиями пешеходов, в результате которых водитель вынужден предпринимать экстренные меры, чтобы избежать аварийной ситуации, однако достичь этого не всегда удается.

Большое количество ДТП с пешеходами объясняется не столько незнанием ими Правил дорожного движения, сколько отсутствием должной дисциплины и агрессивным поведением.

Пешеходам необходимо повышать свою ответственность за поведение на дороге, развивать навыки постоянного контроля за изменением дорожной обстановки. Выполняя одно из основных требования Правил дорожного движения, необходимо двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, либо обочинам, где отсутствует контакт с транспортными средствами. Однако не следует идти по самому краю тротуара, прилегающего к проезжей части дороги. Оступившись, пешеход может неожиданно оказаться на проезжей части дороги. Задеть пешехода могут и транспортные средства особенно с прицепом, движущиеся рядом с тротуаром, так как отклонение прицепа при маневрировании может достигать 1,5 м.

Пересекать проезжую часть дороги пешеходы должны по пешеходным переходам, а в случае их отсутствия — на перекрестках, по линии тротуаров и обочин. При отсутствии в зоне видимости обозначенных пешеходных переходов пешеход должен перейти проезжую часть дороги под прямым углом к ее продольной оси. Нельзя принимать решение о пересечении проезжей части на закруглениях дороги с малым радиусом, а также пересекать ее в местах с ограниченной обзорностью. При переходе пешеходам необходимо быть предельно внимательными, злую шутку может сыграть работающий плеер или разговор по мобильному телефону. Длиннополая одежда пешеходов может стать причиной травмы, особенно при выходе из транспорта. Обязательно приподнимайте полы одежды, чтобы не зацепиться или чтобы на них не наступили другие. Кроме этого, капюшон, платок или шарф, наброшенный на голову, ограничивает обзор пешеходу, что особенно опасно при переходе улицы.

Перед тем как выйти на проезжую часть, пешеход должен убедиться в отсутствии транспортных средств или правильно оценить расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость. Безопасным на загородной дороге является удаление транспортных средств на расстоянии 150-200 метров, в населенном пункте — 100-150 метров.

В местах, где отсутствуют тротуары или обочины, пешеходы могут двигаться по проезжей части навстречу потоку транспортных средств, чтобы видеть приближающийся автомобиль и своевременно уступить ему дорогу.

Особенно опасно пересекать проезжую часть дороги в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, поскольку пешеход видит автомобиль с включенными фарами, а водитель может и не заметить пешехода. Для того чтобы усилить видимость человека на дороге в темное время суток, рекомендуется прикреплять к его одежде элементы из световозвращающих материалов. Такая мера безопасности поможет водителям вовремя заметить пешехода и отреагировать на изменившуюся дорожную обстановку.

В соответствии с ПДД использование световозвращающих элементов — обязанность каждого пешехода, который двигается по проезжей части дороги в темное время суток. А дорога — это и улица города, и проезд по дворовой территории. Основные городские улицы оборудованы тротуарами, однако городские дороги, расположенные в частном секторе и на дворовых территориях, иногда не имеют не только тротуара, но и обочины, и пешеходы вынуждены передвигаться по проезжей части. В связи с этим требование об использовании световозвращающих элементов в темное время суток распространяется на каждого пешехода.

Детей нужно обучать навыкам безопасного поведения на дороге. При этом необходимо информировать их о наиболее опасных участках дорог и объяснить, в чем заключается опасность при движении по этим участкам.

Наиболее опасные ситуации возникают при внезапном появлении пешехода на проезжей части дороги из-за стоящего транспортного средства или другого препятствия, ограничивающего обзор. Поэтому водитель, проезжая мимо стоящих на остановках автобусов, троллейбусов, должен соблюдать следующие меры предосторожности: снизить скорость, по возможности увеличить интервал относительно стоящего транспорта, при появлении пешехода внимательно наблюдать за его действиями и быть готовым к экстренной остановке транспортного средства.

В соответствии с частью 1 статьи 18.23 КоАП Республики Беларусь за нарушение Правил дорожного движения пешеходом, лицом, управляющим велосипедом, гужевым транспортным средством, или лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, предусмотрено наложение административного взыскания в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин, а если нарушитель ещё и находится в состоянии опьянения, то сумма штрафа составит от 3 до 5 базовых величин.

Наталья МАКСИМОВА.