Оздоровительный блок для ФК «Шахтер» построит ОАО «Стройтрест №3»



Оздоровительный блок построит ОАО “Стройтрест №3” на тренировочной базе ФК “ШАХТЕР” Автор: Эдуард Кидяев. Источник: str3.by

Стройтрест № 3 признан победителем подрядных торгов по строительству оздоровительного блока для тренировочной базы ФК «Шахтер» в проезде Лесном, 4. Он представляет собой здание с площадью застройки почти 382 квадратных метра в двух этажах, где разместятся: вестибюль, раздевальная, санузлы, дешевые, кладовая белья, помещение для персонала, бассейн, парильная, техпомещения, веранда, банкетные залы, комнаты отдыха, хранения инвентаря, массажа, терраса.

Начало строительства – октябрь 2018-го, окончание – май 2019-го года. Генподрядчик – СУ-123, которое выполнит общестроительные работы, установит малые архитектурные формы. СУ-149 обеспечит объект наружными сетями водоснабжения и канализации, тепловыми сетями, подъездной дорогой, озеленением. За СУ-137 закреплены все отделочные работы, за ЭМУ и СМУ – электротехнические (слаботочка, заземление, пуско-наладка) и сантехнические работы соответственно. Фундаменты для здания изготовит наш завод ЖБК.









Строительный проект, которым также предусмотрено благоустройство прилегающей к оздоровительному блоку территории, разработали специалисты ПКМ «Стройпроект» стройтреста № 3.













Управление проектом будет осуществлять УКС ОАО «Беларуськалий». Ранее коллектив ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» выполнил работы для ФК «Шахтер» по устройству тренировочных полей.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта str3.by