ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оздоровительный блок для ФК «Шахтер» построит ОАО «Стройтрест №3»

26.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

16 октября 2018 12:34 2106

Оздоровительный блок построит ОАО “Стройтрест №3” на тренировочной базе ФК “ШАХТЕР”

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: str3.by

Стройтрест № 3 признан победителем подрядных торгов по строительству оздоровительного блока для тренировочной базы ФК «Шахтер» в проезде Лесном, 4. Он представляет собой здание с площадью застройки почти 382 квадратных метра в двух этажах, где разместятся: вестибюль, раздевальная, санузлы, дешевые, кладовая белья, помещение для персонала, бассейн, парильная, техпомещения, веранда, банкетные залы, комнаты отдыха, хранения инвентаря, массажа, терраса.

Оздоровительный блок для ФК «Шахтер» построит ОАО «Стройтрест №3»

Начало строительства – октябрь 2018-го, окончание – май 2019-го года. Генподрядчик – СУ-123, которое выполнит общестроительные работы, установит малые архитектурные формы. СУ-149 обеспечит объект наружными сетями водоснабжения и канализации, тепловыми сетями, подъездной дорогой, озеленением. За СУ-137 закреплены все отделочные работы, за ЭМУ и СМУ – электротехнические (слаботочка, заземление, пуско-наладка) и сантехнические работы соответственно. Фундаменты для здания изготовит наш завод ЖБК.

Оздоровительный блок для ФК «Шахтер» построит ОАО «Стройтрест №3»
Оздоровительный блок для ФК «Шахтер» построит ОАО «Стройтрест №3»

Строительный проект, которым также предусмотрено благоустройство прилегающей к оздоровительному блоку территории, разработали специалисты ПКМ «Стройпроект» стройтреста № 3.

Оздоровительный блок для ФК «Шахтер» построит ОАО «Стройтрест №3»
Оздоровительный блок для ФК «Шахтер» построит ОАО «Стройтрест №3»
Оздоровительный блок для ФК «Шахтер» построит ОАО «Стройтрест №3»

Управление проектом будет осуществлять УКС ОАО «Беларуськалий». Ранее коллектив ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» выполнил работы для ФК «Шахтер» по устройству тренировочных полей.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации сайта str3.by

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 октября 2018 12:34 2106 Оздоровительный блок построит ОАО “Стройтрест №3”...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина украл в магазине сапоги, чтобы подарить жене. А они оказались малы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика