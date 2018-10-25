Как не допустить взрыва котла

В последние годы в нашей стране участились несчастные случаи, связанные со взрывами бытовых водогрейных котлов, установленных в жилых домах и общественных зданиях. И практически каждый отопительный сезон происходят такие ситуации.





Основное количество происшествий приходится на начало отопительного сезона или в периоды оттепели, когда контроль за состоянием систем отопления, установленных в коттеджах, жилых домах, а также в небольших сельских магазинах, аптеках и других помещениях ослабляется. При этом ночью столбик термометра может опускаться значительно ниже нулевой отметки, что может привести к частичному замерзанию трубопроводов и расширительных баков. Замерзают они чаще всего в чердачных помещениях, если не утеплены или утеплены плохо. Вода прекращает циркулировать, что резко повышает давление в котле и может привести ко взрыву. Большой объем пара, выброшенного в помещение, где установлен котел, повышает давление в целом в комнате, в результате разрушаются несущие конструкции здания. Люди получают травмы различной тяжести и ожоги паром.

Для предотвращения взрывов котлов РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

Убедиться, что запорные системы на подающем и обратном трубопроводах к котлу открыты, а также открыты все запорные устройства, установленные на системе отопления. Слить конденсат из нижнего кармана дымовой трубы для котлов, работающих с естественной тягой. Провести осмотр оголовков дымоходов и убедиться в отсутствии их обмерзания и закупорки. При обнаружении неисправности дымоходов и вентиляционных каналов пользование данным оборудованием запрещается. До начала розжига котла открыть линию подпитки системы отопления и контрольную линию заполнения расширительного бака. Истечение воды из контрольной линии говорит о том, что система отопления не замерзла. При этом необходимо убедится в том, что давление по манометру, установленному на котле, не растет. Если из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, а давление на котле, определяемое по манометру, на нем установленному, растет и достигает давления в водопроводной сети, это свидетельствует о замерзании системы отопления. В этом случае котел разжигать категорически запрещается. Необходимо определить место замерзания отопительной системы (как правило, место соединения расширительного бака с системой отопления), отогреть ее и только потом, когда из контрольной линии (при открытой подпиточной линии) потечет вода, можно постепенно разжигать котел При этом нужно все время контролировать давление на котле по манометру, установленному на нем. Если давление на котле начинает приближаться к максимально допустимому по паспорту прибора, необходимо срочно прекратить топку и удалить из котла все топливо.

При отогревании котлов на чердачных помещениях не используйте открытый огонь — это может привести к пожару. Отогревать можно горячей водой, песком, специальными приборами для отогревания труб.

При возникновении пожара вызывайте службу спасения по телефону 101 или 112.

Горецкий РОЧС