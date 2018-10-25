Чемпионат мира в России Совет ФИФА признал лучшим в истории

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории. Об этом рассказал член совета Алексей Сорокин, слова которого приводит ТАСС .



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«Об этом говорилось в отчете, который был принят советом. По многим показателям были побиты рекорды предыдущих чемпионатов мира. Успешными были признаны наши инициативы, к числу которых относятся бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и другие новшества», — отметил Сорокин.

На мундиаль приехало более двух миллионов иностранных фанатов. Перед стартом турнира они получили особый документ — паспорт болельщика, по которому могли проходить на матчи и бесплатно пользоваться городским транспортом. Также на турнире впервые была использована система видеопомощи арбитрам. На чемпионате мира было забито 196 голов — это третий результат в истории.

Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Победителем стала команда Франции , которая в финале обыграла сборную Хорватии. Хозяева добились лучшего результата в своей истории, дойдя до четвертьфинала.