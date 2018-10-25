В торговом объекте должна быть обеспечена культура продажи

Каждый месяц в кабинете заместителя председателя райисполкома Татьяны Щеберяко собираются участники группы по контролю за состоянием потребительского рынка на территории города и района. Едва ли не с такой же периодичностью на заседание группы приглашаются и представители некоторых торговых организаций района.







В очередной раз допустили реализацию товаров с истекшим сроком годности в РУП «Белпочта», ЗАО «Доброном», ИООО «МартИннФуд», в торговых объектах Сморгонского филиала Гродненского областного потребительского общества, АУП «Нива-ЗОС». И неважно, что нарушения обнаруживаются в разных торговых объектах юридических лиц – собственники-то одни и те же. Почему же так происходит?

Представители «проштрафившихся» организаций объясняют нарушения недосмотром, невнимательностью со стороны продавцов, завмагов, нехваткой штатного персонала. И если последний аргумент более-менее объективен (в нашем районе действительно не хватает продавцов, а также поваров и официантов), то «невнимательность», которая приводит к появлению на полках магазинов, а значит, и к вероятности продажи покупателю некачественного товара, – это просто отсутствие контроля со стороны руководителей торговых объектов и юридических лиц. Так считает начальник отдела торговли, услуг и рекламной деятельности управления экономики, торговли и услуг райисполкома Валентина Голяк. Это относится и к тем торговым организациям, которые впервые попадают «на ковер». Кроме вышеназванных организаций, не убрали с полок залежалый товар в ООО «Мита», ООО «БГС-Транссервис». Если продавец обучен правилам торговли товарами, имеющими определенный срок годности, будь то продукты или непродовольственные товары (например, косметика), знает, что и как делать с просроченным либо испорченным товаром, на прилавках магазинов не будет некачественных продуктов. Управление экономики, торговли и услуг райисполкома готово помочь тем, кто еще не умеет организовать такую работу, главное – обратиться за помощью.

Соблюдение ассортиментного перечня – следующий больной вопрос сморгонской торговли. Благо, повторных случаев нарушений этого вида наблюдается мало, скорее, это сезонные недоработки. Например, теперь, осенью, некоторые предприятия не внесли в свои ассортиментные перечни изменения, связанные с продажей яблок отечественного производства.

По-прежнему встречается проблема отсутствия либо неправильной маркировки на товаре, нарушения при оформлении ценников. Покупателю не совсем понятно, когда он берет с полки товар под одной ценой, а на кассе выясняется, что у товара другая цена, как правило, выше указанной на ценнике. Согласно правилам торговли, если покупатель введен в заблуждение в отношении цены по вине продавца, магазин обязан продать человеку товар именно по той стоимости, которая была указана на ценнике на момент покупки. «Не успели», «забыли» - эти отговорки покупателя не волнуют. Отсутствием маркировки на товаре за прошедший период «грешили» как крупные, так и мелкие магазины: ЧТУП «Добрый Ян», ООО «Евроторг», ОАО «Спадчына», Сморгонский филиал облпо, АУП «Нива-ЗОС», ЗАО «Доброном», ТПЧУП «Танак», ООО «Премьер Маркет», «ООО «Пуховичимясокомбинат»; ИП Гружевская О. И., Гнусарева Е. В., Лисовская И. В., Зейналов М. Н.

Если предприятие взяло на себя обязательства по обеспечению населения продуктами питания либо другими товарами, значит, руководство обязано обеспечить культуру продажи товаров в своих торговых объектах, подчеркнула заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко. По большому счету, населению всё равно, какие проблемы испытывает юрлицо. Если магазин открыт, покупатель приходит туда и хочет видеть товар качественный и разнообразный.

По итогам заседания рабочей группы принято решение, согласно которому руководителям торговых объектов, допустивших нарушения, доведены требования обеспечить соблюдение санитарных требований при продаже продовольственных товаров; ужесточить контроль за качеством реализуемой продукции, за соблюдением ассортиментного перечня товаров, за состоянием и содержанием торгового и холодильного оборудования; обеспечить проведение обучения продавцов на постоянной основе; по каждому факту нарушений проводить разбирательство, принимать меры по недопущению аналогичных фактов в других торговых объектах; ужесточить ответственность работников администрации за нарушения в подведомственных объектах и т. д. Кроме того, управлению экономики, торговли и услуг райисполкома даны поручения: подготовить информацию в адрес руководства ЗАО «Доброном» о систематических нарушениях требований законодательства при осуществлении розничной торговли в магазинах «Доброном», «Копеечка» в г. Сморгони; совместно с УЗ «Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в ноябре 2018 года изучить ситуацию по соблюдению требований законодательства при осуществлении розничной торговли в объектах РУП «Белсоюзпечать» в г. Сморгони. И еще одна общая рекомендация для всех субъектов торговли: обратить внимание субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю, на необходимость доведения до сведения потребителей полной и достоверной информации о товаре, изготовителе.

Валентина БУЖИНСКАЯ.

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