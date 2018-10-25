Грузовой самолет С-17 испытывал новую систему сбрасывания грузов с самолета и случайно выпустил «Хаммер» с высоты почти в две с половиной километров. Об этом пишет « Популярная Механика » со ссылкой на ABC News .



Изображение: popmech.ru

Вот только упал джип за полтора километра от намеченной цели. Практически трехтонная машина упала на дерево. К счастью, ничего, кроме веток, не пострадало.

Согласно видео, «Хаммер» приземлился буквально рядом с обыкновенным жилым домом. Машина все еще висела на дереве, когда за ней прибыли военные.

Видео:

Военный спикер сообщил, что ВВС испытывало новый парашют для крупных грузов. Причем парашюты сработали, как ожидалось, только машину сбросили слишком рано.