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Армия США случайно сбросила рядом с жилым домом "Хаммер"

26.10.2018 19:08 — Разное | Tut.by  
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Грузовой самолет С-17 испытывал новую систему сбрасывания грузов с самолета и случайно выпустил «Хаммер» с высоты почти в две с половиной километров. Об этом пишет «Популярная Механика» со ссылкой на ABC News.


Изображение: popmech.ru

Вот только упал джип за полтора километра от намеченной цели. Практически трехтонная машина упала на дерево. К счастью, ничего, кроме веток, не пострадало.

Согласно видео, «Хаммер» приземлился буквально рядом с обыкновенным жилым домом. Машина все еще висела на дереве, когда за ней прибыли военные.


Видео: ABC News

Военный спикер сообщил, что ВВС испытывало новый парашют для крупных грузов. Причем парашюты сработали, как ожидалось, только машину сбросили слишком рано.

 
 
Ссылка на источник 61
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К счастью, ничего, кроме веток, не пострадало.
 
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