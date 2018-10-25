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"Спецназ стрелял друг в друга". В Украине озвучена новая версия побоища в Керчи
Фото из социальных сетей
По данным Информационного сопротивления, в самом начале событий в колледже, которые устроил студент Владислав Росляков, к месту трагедии оперативно прибыла "группа спецназа (предположительно «Росгвардии» или подразделения ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), дислоцированного в Крыму)".
Параллельно на место происшествия прибыла группа сотрудников ФСБ, которая, по информации Тымчука, приняла спецназ за террористов и открыла по нему огонь. Спецназ якобы отступил к колледжу и забаррикадировался в одном из его помещений. При этом сотрудники ФСБ продолжали вести огонь в направлении колледжа.
По данным ИС, в здании колледжа прогремело два взрыва разной мощности, а большинство погибших и пострадавших получили ранения якобы из нарезного огнестрельного оружия, а не помпового ружья, из которого, по официальной российской версии, вел огонь Росляков.
"Организаторы теракта на определенном этапе поняли, что события развиваются не по сценарию, исполнитель вышел из-под контроля и его физическую ликвидацию необходимо проводить на объекте, а не после выхода в условленное место, чтобы он не попал живым или раненным в руки ФСБ или МВД. Именно для этого в колледж и была послана ликвидационная команда", - пишет Дмитрий Тымчук.
В пресс-службе прокуратуры Крыма, которая открыла уголовное дело по событиям в Керчи, сообщили корреспонденту
По данным российского следствия, 17 октября студент четвертого курса колледжа в оккупированной Керчи 18-летний Владислав Росляков пришел в учебное заведение, привел в действие взрывное устройство и открыл стрельбу. По последним данным, погиб 21 человек, до 40 получили ранения. Большинство из них – ученики колледжа. Сам нападавший, по информации российских правоохранителей, застрелился.
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Об этом в Facebook сообщил координатор группы, народный депутат Дмитрий Тымчук.
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