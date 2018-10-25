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Можно ли снять побои, не обращаясь в милицию или больницу?

26.10.2018 18:59 — Разное | СТВ  
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Снять побои можно платно в судмедэкспертизе и без обращения в милицию или больницу. И лучше не ждать, пока они заживут, советуют эксперты.   

Можно ли снять побои, не обращаясь в милицию или больницу?

Инесса Хвасько, заместитель начальника управления сложных судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
Когда к нам приходят подэкспертные и говорят: «Знаете, он меня бил, но он знает, куда бить, и у меня ничего не осталось». Если на место оказывается травматическое воздействие, и оно достаточной силы, чтобы вызвать повреждение, оно останется. Спустя время, у вас всегда будет доказательство этой травмы.

Кровоподтёк исчезнет – доказательств нет.

А так – есть документ, который это всё подтверждает.  

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Снять побои можно платно в судмедэкспертизе и без обращения в милицию или больницу. И лучше не ждать, пока они заживут, советуют эксперты.   
 
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