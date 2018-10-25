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Можно ли снять побои, не обращаясь в милицию или больницу?
Снять побои можно платно в судмедэкспертизе и без обращения в милицию или больницу. И лучше не ждать, пока они заживут, советуют эксперты.
Инесса Хвасько, заместитель начальника управления сложных судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:
А так – есть документ, который это всё подтверждает.
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Снять побои можно платно в судмедэкспертизе и без обращения в милицию или больницу. И лучше не ждать, пока они заживут, советуют эксперты.
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