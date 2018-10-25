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«Обращались пожилые люди после того, как сын пытался душить». Самые страшные звонки на линию для пострадавших от домашнего насилия
Изощрённость домашних тиранов в психологических пытках не перестает удивлять. Хотя сотрудницы единственной в стране общенациональной «горячей линии» слышали всякое.
Они и сами просят не показывать лиц. Нередко здесь раздаются и звонки с угрозами: «Надоумили мою жену развестись, я вас найду и отомщу!» Психологи и юристы порой часами общаются со своими абонентами.
Тревожная тенденция: каждый пятый крик о помощи – от пожилого человека.
Анна Коршун, руководитель общенациональной «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия:
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«Обращались пожилые люди после того, как сын пытался душить». Самые страшные звонки на линию для пострадавших от домашнего насилия
Изощрённость домашних тиранов в психологических пытках не перестает удивлять. Хотя сотрудницы единственной в стране общенациональной «горячей линии» слышали...
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