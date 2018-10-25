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«Если не заставите маму, ваша кошка полетит с балкона». Угрозы домашних тиранов
Страдают от домашнего насилия не только маргиналы, но и вполне нормальные, благополучные семьи. А из таких, тем более, стыдно и страшно выносить сор из избы. Что подумают люди?
Анна Коршун, руководитель общенациональной «горячей линии» для пострадавших от домашнего насилия:
Изощрённость домашних тиранов в таких психологических пытках не перестает удивлять. Хотя сотрудницы единственной в стране общенациональной «горячей линии» слышали всякое. За 6 лет – 11 тысяч звонков.
Нередко здесь раздаются и звонки с угрозами: «Надоумили мою жену развестись, я вас найду и отомщу!»
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Страдают от домашнего насилия не только маргиналы, но и вполне нормальные, благополучные семьи. А из таких, тем более, стыдно и страшно выносить сор из избы. Что...
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