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Как получить защитное предписание от домашнего агрессора?

26.10.2018 18:27 — Разное | СТВ  
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Добиться защитного предписания можно, если дважды в течение одного года агрессор привлекался к административной ответственности. Это что-то наподобие охранного ордера, знакомого по американским фильмам. Тогда на срок до 30 суток обидчик обязан будет покинуть помещение, и ограничен в попытках общаться с пострадавшей. Но вызвать милицию и написать заявление на собственного мужа отваживаются не все. Есть ли предел такому терпению? Как получить защитное предписание от домашнего агрессора?

Анна Келлер, адвокат:
Если мы предполагаем, что за время действия охранного предписания у агрессора ничего не изменилось в его поведении, помыслах, поступках, в желании, вообще, что-либо изменить, всё может только продолжаться. И начинается ещё большее отторжение, ещё большая агрессия, в которой уже есть моменты мщения и злости.

Поэтому, что нужно делать с агрессором?

Его нужно каким-то образом лечить, его нужно корректировать.

Жертвы домашнего насилия. Реальные истории

 
 
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