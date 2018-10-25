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Как получить защитное предписание от домашнего агрессора?
Добиться защитного предписания можно, если дважды в течение одного года агрессор привлекался к административной ответственности. Это что-то наподобие охранного ордера, знакомого по американским фильмам. Тогда на срок до 30 суток обидчик обязан будет покинуть помещение, и ограничен в попытках общаться с пострадавшей. Но вызвать милицию и написать заявление на собственного мужа отваживаются не все. Есть ли предел такому терпению?
Анна Келлер, адвокат:
Его нужно каким-то образом лечить, его нужно корректировать.
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Добиться защитного предписания можно, если дважды в течение одного года агрессор привлекался к административной ответственности. Это что-то наподобие охранного...
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