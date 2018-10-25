«Мама влезла, ну и попалась под горячую руку». В 27 уже дважды отсидел за нападение на родственников

По данным ВОЗ, каждая третья женщина за свою жизнь так или иначе сталкивается с домашним насилием.

Это – мировая статистика.

В Беларуси ежегодно – 120 тысяч обращений в милицию на почве семейно-бытовых конфликтов. Как правило, такие семьи хорошо знакомы участковым. И вызовы по сигналам соседей или самих участников конфликта поступают на знакомые адреса.





Женщина:

Без камеры!

Если по такой агрессии вам показалось, что погода в доме сейчас ненастная, участковый заверяет – это ещё полный штиль. Просто хозяйка не настроена на гостеприимство.

Недавно вернулась из ЛТП.

Девушку успокаивает брат, уж силой или словом, но настроен он примирительно.





Мужчина:

У меня из-за алкоголя всё происходило.

Молодой человек в свои 27 уже дважды отсидел. Наученный горьким опытом, держит себя в руках, хотя раньше не прочь был их распустить.

С сожителем матери доходило до поножовщины.

Мужчина:

Я его начал выгонять из квартиры, потому что он сильно употреблял, мне это надоело. Начался с ним конфликт, мама влезла, ну и попалась под горячую руку.





Станислав Корнеев, участковый инспектор Первомайского РУВД г. Минска:

Угроза убийства имела место дважды.

Мужчина:

Первый раз – дядя.

И хотя Сиди нашёл работу и говорит, что бросил пить, конфликты вспыхивают и сейчас. С былым пылом он в разборки не встревает, сразу сам вызывает милицию.

И мечтает разъехаться с родственниками.





Станислав Корнеев, участковый инспектор Первомайского РУВД г. Минска:

На нашем участке на «Востоке» достаточно много лиц, злоупотребляющих спиртным, которые совершают конфликтные ситуации в сфере семейно-бытовых отношений. В связи с чем приходится с ними проводить индивидуальную профилактическую работу. Постановка данных граждан на профилактический учёт, выносим защитные предписания, чтобы изолировать правонарушителя, семейного скандалиста.