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«Мама влезла, ну и попалась под горячую руку». В 27 уже дважды отсидел за нападение на родственников
По данным ВОЗ, каждая третья женщина за свою жизнь так или иначе сталкивается с домашним насилием.
В Беларуси ежегодно – 120 тысяч обращений в милицию на почве семейно-бытовых конфликтов. Как правило, такие семьи хорошо знакомы участковым. И вызовы по сигналам соседей или самих участников конфликта поступают на знакомые адреса.
Женщина:
Если по такой агрессии вам показалось, что погода в доме сейчас ненастная, участковый заверяет – это ещё полный штиль. Просто хозяйка не настроена на гостеприимство.
Девушку успокаивает брат, уж силой или словом, но настроен он примирительно.
Мужчина:
Молодой человек в свои 27 уже дважды отсидел. Наученный горьким опытом, держит себя в руках, хотя раньше не прочь был их распустить.
Мужчина:
Станислав Корнеев, участковый инспектор Первомайского РУВД г. Минска:
Мужчина:
И хотя Сиди нашёл работу и говорит, что бросил пить, конфликты вспыхивают и сейчас. С былым пылом он в разборки не встревает, сразу сам вызывает милицию.
Станислав Корнеев, участковый инспектор Первомайского РУВД г. Минска:
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«Мама влезла, ну и попалась под горячую руку». В 27 уже дважды отсидел за нападение на родственников
По данным ВОЗ, каждая третья женщина за свою жизнь так или иначе сталкивается с домашним насилием. Это – мировая статистика. В Беларуси ежегодно – 120 тысяч...
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