|
«Это обращение к нашей молодёжи». Памятный знак в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ открыли в Минске
Новости Беларуси. 26 октября в Минске состоялась церемония открытия памятного знака в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он появился рядом с корпусами Белорусского национального технического университета.
Именно здесь 55 лет назад создавались первые в нашей стране студенческие отряды.
Памятный знак представляет собой стальную руку с кельмой, устремленной вверх. А арка в виде радуги символизирует будущее.
Армен Сардаров, архитектор:
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Работа над памятным знаком длилась около 8 месяцев. Еще на стадии проекта ветераны студотрядовского движения и активисты БРСМ подсказывали, каким ему быть.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Это обращение к нашей молодёжи». Памятный знак в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ открыли в Минске
Новости Беларуси. 26 октября в Минске состоялась церемония открытия памятного знака в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)