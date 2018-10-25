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«Это обращение к нашей молодёжи». Памятный знак в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ открыли в Минске

26.10.2018 18:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 26 октября в Минске состоялась церемония открытия памятного знака в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он появился рядом с корпусами Белорусского национального технического университета.

Именно здесь 55 лет назад создавались первые в нашей стране студенческие отряды.

Памятный знак представляет собой стальную руку с кельмой, устремленной вверх. А арка в виде радуги символизирует будущее.

«Это обращение к нашей молодёжи». Памятный знак в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ открыли в Минске

Армен Сардаров, архитектор:
Это обращение к нашей молодежи. Мы даже выбрали материал – светлую нержавеющую сталь – который как бы сам испускает свет. Это тот свет, который должен вести нашу молодежь.

«Это обращение к нашей молодёжи». Памятный знак в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ открыли в Минске

«Это обращение к нашей молодёжи». Памятный знак в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ открыли в Минске

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Многим студенческие отряды дали серьезную путевку в жизнь. Сегодня многие из тех, кто находится в руководстве нашей страны и на крупных предприятиях, организациях, структурах, прошли школу студотрядовского движения. Мне посчастливилось семь раз выезжать в студенческие отряды в бытности студентом. Потом уже когда работал в педагогическом, тогда институте, потом университете...

Работа над памятным знаком длилась около 8 месяцев. Еще на стадии проекта ветераны студотрядовского движения и активисты БРСМ подсказывали, каким ему быть.

«Это обращение к нашей молодёжи». Памятный знак в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ открыли в Минске

«Это обращение к нашей молодёжи». Памятный знак в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ открыли в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 26 октября в Минске состоялась церемония открытия памятного знака в честь юбилеев студотрядовского движения и ВЛКСМ, сообщили в программе...
 
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