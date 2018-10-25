ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители

26.10.2018 18:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. За день до своего дня рождения на 74 году жизни скончался актер Николай Караченцов.

Народный артист РСФСР умер в реанимации больницы в Москве.

В памяти миллионов зрителей останутся образы актера, которые он воплотил в кино и на театральной сцене.

В день, когда артиста не стало, многие поклонники поделились воспоминаниями о Николае Караченцове. На нынешней неделе мы отошли от традиционного формата Instagram-обзора и посмотрели в соцсетях, каким запомнят актера.

«Я тебя никогда не забуду». Вспоминаем роли Николая Караченцова (читать далее).

«Мне было 19, когда я впервые увидела Николая Караченцова на сцене. И сразу в роли Резанова. Не могу передать своё потрясение от пережитых эмоций. Караченцов не просто играл, демонстрируя свой актерский дар, пластичность, музыкальность, он проживал жизнь героя как свою. И эта энергетика завораживала весь зал.
Прошло очень много лет... Но эмоциональная память о спектакле, о романтичной любви графа Резанова и Кончиты жива. Я видела этот спектакль с другими актерами, но нерв уже не тот, и первое впечатление несравнимо ярче. Есть Незаменимые! Но и они уходят... Покойтесь с миром, Николай Петрович».

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители
Фото: facebook.com/lenkomtheatre

Коллеги и друзья актера скорбят о его смерти. 

Дмитрий Шепелев, телеведущий:
Не стало Николая Петровича Караченцова. Мы встречались этим летом в Израиле для интервью. Я хорошо помню наш разговор, но особенно вонзился в память диалог, который состоялся уже один на один, когда выключили камеры и микрофоны:

– ...вы не избегаете публичности, ведете открытую жизнь без смущения и даже иногда вопреки упрекам. Почему?

– Жить хочу.

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Вот так. Конечно, для меня история борьбы Николая Петровича неотделима от истории преданности и самопожертвования его жены Людмилы Андреевны Поргиной. Спасибо вам за любовь, за ваше мужество, за веру вопреки страху и обстоятельствам. Мои искренние соболезнования.

Владимир Винокур

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители

Алла Пугачева

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители

Валерия

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители

Максим Галкин

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители

Кристина Асмус

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители

Дмитрий Губерниев

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители

Филипп Киркоров

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители

Марина Кравец

«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. За день до своего дня рождения на 74 году жизни скончался актер Николай Караченцов. Народный артист РСФСР умер в реанимации больницы в Москве. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жена Караченцова рассказала о последних словах актера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика