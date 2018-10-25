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«Прощай, Коля». Каким запомнят Николая Караченцова коллеги и зрители
Новости России. За день до своего дня рождения на 74 году жизни скончался актер Николай Караченцов.
Народный артист РСФСР умер в реанимации больницы в Москве.
В памяти миллионов зрителей останутся образы актера, которые он воплотил в кино и на театральной сцене.
В день, когда артиста не стало, многие поклонники поделились воспоминаниями о Николае Караченцове. На нынешней неделе мы отошли от традиционного формата Instagram-обзора и посмотрели в соцсетях, каким запомнят актера.
«Мне было 19, когда я впервые увидела Николая Караченцова на сцене. И сразу в роли Резанова. Не могу передать своё потрясение от пережитых эмоций. Караченцов не просто играл, демонстрируя свой актерский дар, пластичность, музыкальность, он проживал жизнь героя как свою. И эта энергетика завораживала весь зал.
Коллеги и друзья актера скорбят о его смерти.
Дмитрий Шепелев, телеведущий:
– ...вы не избегаете публичности, ведете открытую жизнь без смущения и даже иногда вопреки упрекам. Почему?
– Жить хочу.
Вот так. Конечно, для меня история борьбы Николая Петровича неотделима от истории преданности и самопожертвования его жены Людмилы Андреевны Поргиной. Спасибо вам за любовь, за ваше мужество, за веру вопреки страху и обстоятельствам. Мои искренние соболезнования.
Владимир Винокур
Алла Пугачева
Валерия
Максим Галкин
Кристина Асмус
Дмитрий Губерниев
Филипп Киркоров
Марина Кравец
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Новости России. За день до своего дня рождения на 74 году жизни скончался актер Николай Караченцов. Народный артист РСФСР умер в реанимации больницы в Москве. В...
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