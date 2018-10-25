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«Настроены на продолжение разговора». Беларусь и Франция рассчитывают довести товарооборот до 700 млн долларов

26.10.2018 17:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь и Франция рассчитывают удвоить товарооборот в ближайшие годы и довести его до 700 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Минск из Парижа прибыла внушительная делегация, в составе которой как государственные деятели, так и бизнесмены.

К слову, это первый такой визит членов правительства Франции в Беларусь с 2010 года. На повестке дня политические, экономические и многие другие вопросы. Стороны уверены, что огромный потенциал для сотрудничества есть в сельском хозяйстве и промышленности.

«Настроены на продолжение разговора». Беларусь и Франция рассчитывают довести товарооборот до 700 млн долларов

«Настроены на продолжение разговора». Беларусь и Франция рассчитывают довести товарооборот до 700 млн долларов

Уже сегодня реализуется достаточно совместных проектов. Например, французская компания участвует в строительстве третьей линии минского метро. Однако общих интересов гораздо больше. Создать условия для инвестиций, сделать Беларусь более привлекательной для французских компаний решили с помощью дополнительных финансовых инструментов, а именно страхованием кредитов.

«Настроены на продолжение разговора». Беларусь и Франция рассчитывают довести товарооборот до 700 млн долларов

Жан-Батист Лемуан, государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции:
Техника, транспорт белорусского производства, продукты питания, деревообработка – вот то, что нас интересует. Здесь есть потенциал для увеличения товарооборота. И, конечно, же сельское хозяйство. Ведь Беларусь и Франция – две аграрные страны.

Самое главное, мы видим со стороны белорусских партнеров интерес к диалогу. Мы уже обсудили очень многие темы и настроены на продолжение разговора.

«Настроены на продолжение разговора». Беларусь и Франция рассчитывают довести товарооборот до 700 млн долларов

Олег Кравченко, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Обсудили перспективы и приоритетные направления дальнейшего развития экономического взаимодействия. Обсудили также отдельные проблемные вопросы, с которыми неизбежно сталкиваются предприятия при работе по экспортной деятельности.

Наша задача, задача сопредседателей, задача комиссии, государственных органов – оказывать им содействие с тем, чтобы торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество развивалось.

26 октября стороны подписали соглашение о международных автомобильных перевозках. Оно упростит процедуру, избавит от лишних бумажных проволочек – как в части грузового, так и пассажирского трафика.

Параллельно с заседанием комиссии по экономическому сотрудничеству состоялся бизнес-форум. Представители 30 французских компаний приехали на встречу с белорусскими партнерами.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Франция рассчитывают удвоить товарооборот в ближайшие годы и довести его до 700 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24...
 
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