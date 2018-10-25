McLaren представила свой самый быстрый и дорогой дорожный гиперкар

Компания McLaren показала свой новый флагманский гиперкар Speedtail, который разойдется по белу свету тиражом 106 единиц.





Новинка преподносится в качестве идеологического наследника модели McLaren F1 90-х гг. прошлого века и станет самой быстрой дорожной моделью британской марки. У нее также центральное расположение водительского сиденья с двумя установленными сзади по бокам пассажирскими креслами.



Фото: McLaren

Привычных физических кнопочек и клавиш в салоне искать тщетно — их заменили сенсорными дисплеями на передней панели. Комбинация приборов у гиперкара McLaren 21-го столетия — также виртуальная.





Кузов купе с каплевидным силуэтом целиком изготовлен из карбона отличается основательно проработанной аэродинамикой — главной «фишкой» тут являются два подвижных элерона в задней части. Гиперкар вышел весьма внушительным — в длину, например, он достигает 5,13 м, что разом на 60 см больше, чем у главного соперника в лице Bugatti Chiron. Весит купе 1430 кг.



Фото: McLaren

Подробных технических спецификаций и динамических показателей Speedtail в McLaren пока не обнародовали. Известно, что за движение тут отвечает гибридная силовая установка суммарной отдачей 1050 лошадиных сил — об ее устройстве данных также нет, но ранее сообщалось, что ДВС тут ассистируют сразу три электродвигателя (один на передней оси и два на задней). Время разгона до 100 км/ч не приводится, зато известно, что на набор третьей ''сотни" Speedtail 12,8 секунды, что на 0,3 секунды быстрее Chiron. Расчетная «максималка» — 403 км/ч.



Фото: McLaren

Всего в McLaren соберут 106 единиц флагманской модели, которая, к слову, уже нашла своих покупателей. Цена вопроса — 1,75 млн фунтов без учета налогов (2,24 млн долларов).