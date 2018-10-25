В Леньках микроавтобус сбил велосипедиста

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Сегодня около 8 часов утра на автодороге Р23 Минск-Микашеивичи вблизи деревни Леньки Слуцкого района водитель микроавтобуса Мерседес-Бенц совершил наезд на велосипедиста 1989 года рождения, жителя деревни Покрашево.

Как рассказали в ОГАИ Слуцкого РОВД, житель Слуцка на микроавтобусе двигался в сторону Минска, при перестроении из левой полосы в правую отвлёкся от управления и на скорости задел правым зеркалом двигавшегося попутно велосипедиста.

В результате удара велосипедист получил травмы, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы. Водитель находился в трезвом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка,. Обстоятельства выясняются.

Напомним, на прошлой неделе автобус сбил велосипедиста вблизи деревни Квасыничи Слуцкого района.

До 28 октября в Слуцком районе проводится профилактическая акция «Пешеход», направленная на предупреждение происшествий с участием пешеходов, велосипедистов, возчиков гужевою транспорта.



Slutsk-Gorod.by