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В Брестской области в январе-сентябре создано 5 тыс. рабочих мест

26.10.2018 19:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области в январе-сентябре создано 5 тыс. рабочих мест, сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Геннадий Скробот, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60088.php

В Брестской области в январе-сентябре создано 5 тыс. рабочих мест

По оперативным данным, за 9 месяцев на вновь созданные рабочие места трудоустроены 5 034 человек (при задании 5 300), в том числе 2,2 тыс. - за счет создания новых предприятий и 2,8 тыс. - за счет организации новых производств. Предварительно выполнение задания за 9 месяцев составит 95%. Невыполнение задания прогнозируется в Бресте, Барановичах, Пинске, а также Кобринском районе. "Основная причина невыполнения заключается в недостаточном количестве созданных рабочих мест новыми предприятиями, а также увольнение работников на вновь созданных предприятиях и ликвидация самих предприятий", - пояснил Геннадий Скробот.

В Бресте в текущем году на вновь созданные рабочие места необходимо трудоустроить 3 тыс. человек. По словам председателя горисполкома Александра Рогачука, этот показатель может составить лишь 2,3 тыс. Вместе с тем в городе впервые за последние четыре года количество занятых в экономике увеличилось на 1,2 тыс. человек. "Мы опять перешагнули планку в 170 тыс. занятых в экономике, 48% населения. Это самый высокий процент в республике, - подчеркнул мэр. - У нас уже пошла другая тема. На сегодня в Бресте насчитывается 2,6 тыс. вакансий, а два года назад их было лишь 600. При этом в автопарке не можем найти водителя автобуса с зарплатой до Br1,5 тыс. в месяц".

Наиболее проблемными в Бресте являются четыре предприятия: электротехнический, электроламповый и электромеханический заводы и фирма "Элма". "Ситуация на этих предприятиях очень сложная. Вместе с экономическим блоком мы прорабатываем варианты дальнейшего трудоустройства этих людей по мере их высвобождения", - сказал Александр Рогачук.

 
Теги: Брест
 
 
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В Брестской области в январе-сентябре создано 5 тыс. рабочих мест, сообщил сегодня на заседании облисполкома председатель комитета по труду, занятости и социальной...
 
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