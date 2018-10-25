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Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды

26.10.2018 19:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Торжественное мероприятие состоялось в канун Дня автомобилиста и дорожника Республики Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды

Поздравляя коллектив предприятия, первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук отметил, что слаженная работа общественного транспорта – один из главных признаков комфортного для жизни города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды

Особенно актуально это для троллейбусов, как самого экологичного вида транспорта. Недавно на предприятии в рамках реконструкции троллейбусного депо г. Бреста открылось новое здание моечного отделения, оснащенное современным оборудованием, а также был запущен на линию еще один тематический троллейбус «Детский квартал на Васнецова».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды

Эти положительные изменения — также заслуга руководства и коллектива предприятия, которые тесно взаимодействуя с органами власти, решают организационные вопросы и принимаются меры по улучшению качества перевозок пассажиров.

После слов приветствия первый заместитель главы города вручил лучшим работникам почетные грамоты Брестского горисполкома и Брестского городского Совета депутатов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды

Троллейбусный парк сегодня – это 9 троллейбусных маршрутов общей протяженностью более 180 километров, восемь тяговых подстанций, осуществляющих снабжение электроэнергией более 60 километров контактных сетей, расположенных на 1 736 опорах. Ежегодно водители-троллейбусники перевозят 21 с половиной миллионов пассажиров, а подвижной состав постоянно обновляется. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды

Вручая своим коллегам почетные грамоты, руководитель предприятия Игорь Жминько желал им ровных дорог, законопослушных пассажиров, прекрасных будней и хорошего настроения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60086.php

Лучшие работники Брестского троллейбусного парка получили заслуженные награды

 
Теги: Брест
 
 
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Торжественное мероприятие состоялось в канун Дня автомобилиста и дорожника Республики Беларусь. Поздравляя коллектив предприятия, первый заместитель...
 
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Полымя
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