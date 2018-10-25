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Новое амплуа Алены Ланской: сыграла небольшую роль в сериале «Мухтар»
Алена Ланская сыграла погибшую в аварии жену главного героя в сериале «Мухтар» 170-я серия российского сериала «Мухтар», в которой снялась певица Алена Ланская, должна выйти на экраны ближе к зиме.
«По сюжету моя героиня погибает в аварии, у нее остается маленькая дочка. И в сценах, в которых я участвую, мой экранный муж, один из главных героев, вспоминает то, как мы жили с ним до трагедии».
Алена рассказала, что проходила кастинг на роль на общих условиях.
«Приехала на студию, прочитала свой текст, а буквально через пару дней меня пригласили на съемки. Я снялась всего в четырех сценах, съемки происходили в течение одного дня, но я еще несколько дней потом отходила от своей роли, настолько непросто она мне далась в психологическом смысле. Сыграть погибшего человека, передать эту трагедию невозможно, если полностью не войдешь в этот образ».
Что касается самого Мухтара, то Алене сниматься с ним не довелось.
«Но я видела Мухтара на площадке. Я скажу, что это трудно быть собакой-актером. Он же целыми днями на съемочной площадке!»
Съемки происходили в Минске, отмечает Ланская.
«Я сама очень жду, когда фильм выйдет на экраны. Интересно посмотреть, что у меня получилось. Я сама свой самый строгий критик».
Между тем, Ланская уверена, что при первой же возможности обязательно поучаствует в новом кастинге: «Атмосфера на съемочной площадке незабываемая, почему бы не повторить это еще раз?»,
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Алена Ланская сыграла погибшую в аварии жену главного героя в сериале «Мухтар» 170-я серия российского сериала «Мухтар», в которой снялась певица Алена Ланская,...
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