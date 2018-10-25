ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новое амплуа Алены Ланской: сыграла небольшую роль в сериале «Мухтар»

26.10.2018 19:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Алена Ланская сыграла погибшую в аварии жену главного героя в сериале «Мухтар» 170-я серия российского сериала «Мухтар», в которой снялась певица Алена Ланская, должна выйти на экраны ближе к зиме.



«По сюжету моя героиня погибает в аварии, у нее остается маленькая дочка. И в сценах, в которых я участвую, мой экранный муж, один из главных героев, вспоминает то, как мы жили с ним до трагедии».

Алена рассказала, что проходила кастинг на роль на общих условиях.

«Приехала на студию, прочитала свой текст, а буквально через пару дней меня пригласили на съемки. Я снялась всего в четырех сценах, съемки происходили в течение одного дня, но я еще несколько дней потом отходила от своей роли, настолько непросто она мне далась в психологическом смысле. Сыграть погибшего человека, передать эту трагедию невозможно, если полностью не войдешь в этот образ».

Что касается самого Мухтара, то Алене сниматься с ним не довелось.

«Но я видела Мухтара на площадке. Я скажу, что это трудно быть собакой-актером. Он же целыми днями на съемочной площадке!»

Съемки происходили в Минске, отмечает Ланская.

«Я сама очень жду, когда фильм выйдет на экраны. Интересно посмотреть, что у меня получилось. Я сама свой самый строгий критик».

Между тем, Ланская уверена, что при первой же возможности обязательно поучаствует в новом кастинге: «Атмосфера на съемочной площадке незабываемая, почему бы не повторить это еще раз?», пишет theworldnews.net



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алена Ланская сыграла погибшую в аварии жену главного героя в сериале «Мухтар» 170-я серия российского сериала «Мухтар», в которой снялась певица Алена Ланская,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Где зарыты украинские корни Лукашенко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика