Новое амплуа Алены Ланской: сыграла небольшую роль в сериале «Мухтар»









«По сюжету моя героиня погибает в аварии, у нее остается маленькая дочка. И в сценах, в которых я участвую, мой экранный муж, один из главных героев, вспоминает то, как мы жили с ним до трагедии».





Алена рассказала, что проходила кастинг на роль на общих условиях.





«Приехала на студию, прочитала свой текст, а буквально через пару дней меня пригласили на съемки. Я снялась всего в четырех сценах, съемки происходили в течение одного дня, но я еще несколько дней потом отходила от своей роли, настолько непросто она мне далась в психологическом смысле. Сыграть погибшего человека, передать эту трагедию невозможно, если полностью не войдешь в этот образ».





Что касается самого Мухтара, то Алене сниматься с ним не довелось.





«Но я видела Мухтара на площадке. Я скажу, что это трудно быть собакой-актером. Он же целыми днями на съемочной площадке!»





Съемки происходили в Минске , отмечает Ланская.





«Я сама очень жду, когда фильм выйдет на экраны. Интересно посмотреть, что у меня получилось. Я сама свой самый строгий критик».





пишет theworldnews.net Между тем, Ланская уверена, что при первой же возможности обязательно поучаствует в новом кастинге: «Атмосфера на съемочной площадке незабываемая, почему бы не повторить это еще раз?»,theworldnews.net







