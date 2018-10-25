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Умерла пятая участница аварии, где Renault разорвало плугом трактора
В больнице умерла четвертая пассажирка Renault Logan: напомним, автомобиль врезался в плуг трактора под Чериковом в пятницу, 19 октября. За рулем авто была 40-летняя женщина. Она и еще три пассажирки из четырех погибли на месте. Все, кто был в машине, были случайными попутчицами, были не знакомы друг с другом ранее.
Фото: Игорь Владимиров, vk.com/dtpmogilev
— Пациентка скончалась сегодня, 26 октября, в 12.15, — рассказала
По словам специалистов, 19-летнюю пассажирку доставили в больницу в глубокой коме. У нее были тяжелые повреждения головного мозга. Ей тут же сделали операцию, вызывали хирургов, реаниматологов из Могилева. Однако спасти девушку не удалось.
Тетя умершей девушки, Татьяна Николаевна, говорит, что родственники были готовы к такому исходу.
— Мама, конечно, надеялась до последнего, что все образуется, — говорит женщина. — Ира в семье единственный ребенок.
По словам Татьяны Николаевны, в Могилеве Ирина работала в частной фирме, связанной с отопительным оборудованием. Домой, в Чериков, ездила не каждые выходные, но довольно часто. И в большинстве случаев добиралась на попутке — как и в этот раз, мол, так быстрее, пусть и дороже.
— На поезде 4 часа ехать, на машине — 2,5, — объясняет женщина. — В этот раз она тоже воспользовалась попуткой. Все, кто был в машине, были случайными попутчицами, были не знакомы друг с другом ранее.
Предположительно, женщин собрал в одной машине сервис поиска попутчиков BlaBlaCar.
С родственниками других погибших семья Ирины не связывалась.
Авария произошла на трассе Чериков — Могилев — Костюковичи поздно вечером. В 12 км от Черикова Renault Logan влетел в плуг, который на прицепе в попутном направлении вез трактор «Беларус». В результате столкновения четыре женщины от полученных травм скончались на месте ДТП: 40-летняя водитель и три пассажирки 19, 35 и 49 лет.
По предварительной версии, водитель просто не заметила плуг. Следствие установило, что он не был оборудован габаритными огнями и световозвращающими элементами. По подозрению в совершении преступления задержан водитель трактора.
Очевидцев ДТП просят обратиться в управление Следственного комитета по Могилевской области по телефонам: (8 0222) 23−09−27, 29−80−06.
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В больнице умерла четвертая пассажирка Renault Logan: напомним, автомобиль врезался в плуг трактора под Чериковом в пятницу, 19 октября. За рулем авто была 40-летняя...
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