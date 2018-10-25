Илья Ивашко: у меня надрыв передней мышцы бедра. Врачи предупредили, что лучше не рисковать

У меня надрыв передней мышцы бедра. Он небольшой, но уже второй раз такое. Первый раз это было после того, как я сыграл в Пекине — получил травму на тренировке. Я тогда уже сыграл матч, на матче все было хорошо, но я все равно проиграл. Мы готовились к Шанхаю, и на тренировке я почувствовал сильнейший спазм в ноге. Сразу не понял в чем дело, потому что у меня никогда такого рода травм не было. Мы показали ногу физиотерапевту, и мне сказали, что нужно обязательно сделать УЗИ. Поехали, сделали УЗИ, и там сообщили, что есть небольшой надрыв.





Мы остались в Пекине еще на два дня, решали, играть или нет, потому что точных результатов не было. Там никто не мог точно сказать, что у меня конкретно и как лечить. Но нога болела, я не мог даже ни приседать, ничего вообще. А потом, когда приехали в Минск , то в Минске сделали УЗИ уже на хорошем оборудовании и сказали, что я правильно сделал, что снялся, нужно выдержать неделю паузы. Я неделю лечился и потом за 2-3 дня перед выездом в Антверпен начал тренироваться. Почти никакую нагрузку не давал, только с места делал все, и боль ушла, я вообще ничего не чувствовал.





Когда я уже приехал в Антверпен, сыграл два матча в квалификации и один в основной сетке, то перед вторым кругом основы с утра опять почувствовал ту же самую боль. Весь второй круг я играл с такой ногой, потому что сняться на матче не мог — чувствовал, что могу выиграть. Доиграл до конца, выиграл. После матча опять та же самая боль, только чуть в другом месте. Та же область, только сдвинулось все на сантиметр выше. И опять не могу ни присесть, ничего — дикая боль. Поехали сделали УЗИ, врач посмотрел и сказал, что у меня ничего нет. Я ему говорю: "У меня так болит, что я не могу сдвинуться". А он отвечает, мол, мы особо ничего не видим. Я сказал, что никак не смогу сыграть, потому что я просто выйду на корт и буду стоять или сделаю себе еще хуже, это сто процентов.













Когда мы уже вернулись в Барселону, то попали к очень хорошему специалисту, который работает в футбольной команде "Барселона". Он прямо нашел вот это место, этот очаг, и там был еще один надрыв, то есть меня до этого смотрели даже не в том месте. И вот он мне просто на экране показал линию разрыва на мышечных волокнах. Сказал, что если у меня третий раз будет такая же травма, то она очень плохо срастается, остается рубец. Там и должен остаться рубец, потому что ткань должна срастись. Но если она не срастается, то там остается мягкая ткань, и при любой нагрузке она будет рваться. Если постоянно давать нагрузку, травма прямо сейчас может и не вылезти, но если дать сильную нагрузку сразу, без восстановления, то в этом месте постоянно будет рваться.





Как объяснил врач, ткань становится, как мягкая бумага. Он сказал мне, что на этой неделе нельзя играть, и на следующей тоже нельзя. Там остается последний турнир во Франции, на который я не знаю, поеду или нет. Вот в понедельник мы сделаем еще одно УЗИ, и если оно покажет, что там еще хоть чуть-чуть, хоть миллиметр остался не заживший, что-то не до конца срослось, то мы заканчиваем сезон и в этом году уже играть не будем.





Это можно как-то восстановить? Или нужно просто не играть?

Нужно просто время. Необходимо делать специальные процедуры, пытаться закачивать мышцы. Но этим должен заниматься специалист... Просто так получилось, что тот врач имеет отношение к футболу, к ФК "Барселона", поэтому таких травм у него тысячи. У футболистов постоянно травмы то задней, то передней поверхности, и они знают, что это такое. Поэтому меня предупредили, что лучше не рисковать, потому что потом это может очень серьёзно в будущем помешать играть.





То есть если запустить такую травму, то можно завершить карьеру?

tennis.by. Может, не завершить, но потом гораздо больше времени понадобится на восстановление. То есть сейчас, например, две недели нужно, а если это еще раз будет, то потом и два месяца может понадобиться на лечение. И там уже нужно более серьезными методами, с уколами. Суть в том, что должен сформироваться рубец, ткань должна стать жесткая. Нужно, чтобы все срослось. Пока этого нет, там все очень мягкое, и есть риск дальнейших надрывов, дальнейших травм, — сказал Ивашко в интервью











