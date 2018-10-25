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Порошенко: Доверяю ли я Лукашенко? На 100 процентов

26.10.2018 18:42 — Разное | Партизан  
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Президент Петр Порошенко заявил об абсолютном доверии к белорусскому коллеге, который сегодня предложил свою помощь в переговорах с Россией. Об этом шла речь на Первом форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле.


Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)

Порошенко процитировал Библию о блаженных миротворцах, хотя президент Беларуси избегал напрашиваться на эту роль - "я это терпеть не могу"

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова подключиться к решению вопроса с Донбассом, отметив, что "мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами, мы просто за вас переживаем". При этом навязывание такого рода услуг он "терпеть не может".

"И если мы что-то сможем для вас сделать - мы готовы. Нам это решение дается непросто. Я вообще не приемлю, когда пытаются украинскую землю использовать как разменную монету. Украина всегда будет мощной, процветающей и единой", - заявил он, добавив, что для этого "надо уметь договариваться".

Вопрос о том, кто виноват, Лукашенко предложил решать следующим поколениям.


"Сегодня надо прекратить братоубийственную войну. Мы к вашим услугам", - заявил Лукашенко.

Выступавший за ним Порошенко напомнил, что весь мир требует выполнения от России именно минских договоренностей. "И в чем заключаются минские договоренности? Умоляю, - сложил он руки перед грудью, - Россия, уберите свои войска с нашей территории".

"Доверяю ли я Лукашенко? На сто процентов доверяю. Важна ли его миссия? Чрезвычайно важна", - заявил Порошенко и добавил: "В Библии сказано: блаженны миротворцы, ибо они сынами божьими нарекутся".


 
Теги: Гомель
 
 
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Президент Петр Порошенко заявил об абсолютном доверии к белорусскому коллеге, который сегодня предложил свою помощь в переговорах с Россией. Об этом шла речь на...
 
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