Порошенко: Доверяю ли я Лукашенко? На 100 процентов





Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)





Порошенко процитировал Библию о блаженных миротворцах, хотя президент Беларуси избегал напрашиваться на эту роль - "я это терпеть не могу"





Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова подключиться к решению вопроса с Донбассом, отметив, что "мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами, мы просто за вас переживаем". При этом навязывание такого рода услуг он "терпеть не может".





"И если мы что-то сможем для вас сделать - мы готовы. Нам это решение дается непросто. Я вообще не приемлю, когда пытаются украинскую землю использовать как разменную монету. Украина всегда будет мощной, процветающей и единой", - заявил он, добавив, что для этого "надо уметь договариваться".





Вопрос о том, кто виноват, Лукашенко предложил решать следующим поколениям.









"Сегодня надо прекратить братоубийственную войну. Мы к вашим услугам", - заявил Лукашенко.





Выступавший за ним Порошенко напомнил, что весь мир требует выполнения от России именно минских договоренностей. "И в чем заключаются минские договоренности? Умоляю, - сложил он руки перед грудью, - Россия, уберите свои войска с нашей территории".





"Доверяю ли я Лукашенко? На сто процентов доверяю. Важна ли его миссия? Чрезвычайно важна", - заявил Порошенко и добавил: "В Библии сказано: блаженны миротворцы, ибо они сынами божьими нарекутся".



