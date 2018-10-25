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Бюджет-2019: у учителей и врачей будет почти вдвое меньше денег, чем у силовиков

26.10.2018 19:46 — Разное | UDF  
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Проект бюджета Беларуси на следующий год предусматривает увеличение расходов на правоохранительную деятельность и государственную безопасность. Так в 2019 году на эти цели будет потрачено на 200 миллионов рублей больше, чем в этом году.

Согласно проекту закона о республиканском бюджете, который опубликовала депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, в следующем году на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности потратят более 2,3 млрд. рублей, сообщает belsat.eu.

При этом только на нужды Министерства внутренних дел запланировали свыше 850 миллионов рублей. Еще почти 1,5 миллиарда рублей получат Вооруженные силы. Всего силовики получат больше средств, чем запланировано на обслуживание государственного долга страны.

А вот расходы на медицину и образование вместе почти в два раза меньше, чем на силовиков. На нужды образования и медицины из бюджета выделят по одному миллиарду рублей.

Несмотря на это Совет Республики считает, что важнейшими направлениями финансирования из бюджета страны определены повышение зарплат бюджетникам и погашение долгов.

«Основные параметры бюджета – инфляция – 5%, ставка рефинансирования – 9,75%. Цена нефти – 60 долларов за баррель», – уточнили в пресс-службе Совета Республики.

При разработке проекта бюджета учли и проведение налогового маневра в России.

 
 
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Проект бюджета Беларуси на следующий год предусматривает увеличение расходов на госбезопасность.
 
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