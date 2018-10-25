Бюджет-2019: у учителей и врачей будет почти вдвое меньше денег, чем у силовиков

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Согласно проекту закона о республиканском бюджете, который опубликовала депутат Палаты представителей, в следующем году на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности потратят более 2,3 млрд. рублей, сообщаетПри этом только на нужды Министерства внутренних дел запланировали свыше 850 миллионов рублей. Еще почти 1,5 миллиарда рублей получат Вооруженные силы. Всего силовики получат больше средств, чем запланировано на обслуживание государственного долга страны.А вот расходы на медицину и образование вместе почти в два раза меньше, чем на силовиков. На нужды образования и медицины из бюджета выделят по одному миллиарду рублей.Несмотря на это Совет Республики считает, что важнейшими направлениями финансирования из бюджета страны определены повышение зарплат бюджетникам и погашение долгов.– уточнили в пресс-службе Совета Республики.При разработке проекта бюджета учли и проведение налогового маневра в России.