Порошенко: Доверяю ли я Лукашенко? На 100 процентов

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процитировал Библию о блаженных миротворцах, хотя президент Беларуси избегал напрашиваться на эту роль -заявил, что Беларусь готова подключиться к решению вопроса с Донбассом, отметив, что. При этом навязывание такого рода услуг он- заявил он, добавив, что для этогоВопрос о том, кто виноват, Лукашенко предложил решать следующим поколениям.- заявил Лукашенко.Выступавший за ним Порошенко напомнил, что весь мир требует выполнения от России именно минских договоренностей. "И в чем заключаются минские договоренности? Умоляю, - сложил он руки перед грудью, - Россия, уберите свои войска с нашей территории"."Доверяю ли я Лукашенко? На сто процентов доверяю. Важна ли его миссия? Чрезвычайно важна", - заявил Порошенко и добавил: "В Библии сказано: блаженны миротворцы, ибо они сынами божьими нарекутся".