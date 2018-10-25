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"Хорошее место". Путин пошутил над губернатором, севшей в его кресло
Фото: life.ru
— Тоже хорошее место, — пошутил Владимир Путин, заметив смятение главы Югры. Просить даму пересесть глава государства не стал, а передвинул к себе бумаги.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин отправился в Ханты-Мансийск на выездное заседание Совета по межнациональным отношениям. Российский лидер посетил Музей природы и человека, где местная сказительница подарила ему пояс охотника, защищающий от злых духов.
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Чиновник была смущена, поняв свою оплошность.
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