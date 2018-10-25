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В Турции две женщины провалились под асфальт
В турецком городе Диярбакыр камеры наблюдения зафиксировали, как две женщины провалились под асфальт. Видео
На кадрах видно, что женщины шли по улице и разговаривали, когда под их ногами провалился асфальт. На помощь пострадавшим прибежали очевидцы.
По данным СМИ, пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства инцидента выясняются.
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В турецком городе Диярбакыр камеры наблюдения зафиксировали, как две женщины провалились под асфальт.
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