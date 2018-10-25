В Бресте BMW несколько раз перевернулся: водителя выбросило через люк

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31-летний житель города около 10.40 ехал на BMW по улице Фортечной. На закруглении дороги он не справился с управлением, и автомобиль несколько раз перевернулся. Во время аварии непристегнутого водителя выбросило из салона BMW через люк.Пострадавшего забрали медики. С тяжелыми травмами он госпитализирован в реанимацию.