Где зарыты украинские корни Лукашенко?



Фото: president.gov.by





Село Собичево. Фото: shostka.info





"Мой прадед и Ваш дедушка были братьями и проживали в Собичове на Украине... Я пишу Вам, чтобы подчеркнуть, какое большое впечатление на меня произвел тот факт, что мой кровный родственник стал успешным руководителем государства". Официально о родстве президента с канадскими однофамильцами не сообщалось.