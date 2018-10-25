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Где зарыты украинские корни Лукашенко?
Фото: president.gov.by
Вспомнил об этом президент Беларуси и 26 октября, выступая на на форуме регионов в Гомеле.
"Я хотел бы поднять больную тему, очень важную для меня лично. Как я говорю своему другу (Петру Порошенко), мои корни давние-давние, моих предков, тоже зарыты между Черниговом и Киевом. Я никогда не говорил о том, что Украина чужая для меня. Вы уж, пожалуйста, не ревнуйте меня к Украине", - обратился к залу Александр Лукашенко и добавил, что готов стать посредником в урегулировании конфликта на Донбассе.
"Беларусь готова работать только в рамках договоренностей двух стран — России и Украины. Мы не напрашиваемся на роль миротворца или посредника, я это терпеть не могу. Когда были введены санкции США против Беларуси, у нас была масса предложений по посредничеству, но я от всего отказался. Если Беларусь включится в этот процесс, мы сделаем все, чтобы на востоке Украины был мир. Россияне и украинцы нам не чужие, это родные люди, - заявил президент.
На этом информационном фоне самое время вспомнить об украинских корнях Лукашенко, которые еще в 2014 году отследили журналисты портала
Село Собичево. Фото: shostka.info
Мать президента, Екатерина Трофимовна, родилась в Александрии (Могилёвская область, Шкловский район), а вот ее отец и дед президента, по некоторым данным, – уроженец хутора Панурка Шосткинского района Сумской области Украины.
Хутор этот не уцелел – его разрушили в начале коллективизации, Трофим Лукашенко жил в Александрии, где и родились две его дочери, Анна и Екатерина, а потом – в селе Собичево Сумской области.
В Собичеве, где сейчас проживает около 1000 человек, немало жителей носят фамилию Лукашенко.
Кстати, родственники президента, возможно, есть не только в Украине, но и в Канаде, куда в начале XX века эмигрировал племянник Трофима Лукашенко Василий. В 2003 году в Беларусь приезжал инженер из канадского города Виннипег Джеймс Лукашенко, который писал президенту Беларуси электронное письмо:
"Мой прадед и Ваш дедушка были братьями и проживали в Собичове на Украине... Я пишу Вам, чтобы подчеркнуть, какое большое впечатление на меня произвел тот факт, что мой кровный родственник стал успешным руководителем государства". Официально о родстве президента с канадскими однофамильцами не сообщалось.
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Александр Лукашенко часто любит вспоминать про свои "украинские корни".
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