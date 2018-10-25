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"Мои корни между Черниговом и Киевом". Лукашенко готов включиться в решение конфликта на Донбассе
Фото: Reuters
Выступая на форуме регионов в Гомеле, Александр Лукашенко обратился к Петру Порошенко и сказал, что хотел бы поднять важную тему — конфликта на востоке Украины.
— Я хотел бы поднять больную тему, очень важную для меня лично. Как я говорю своему другу (Петру Порошенко), мои корни давние-давние, моих предков, тоже зарыты между Черниговом и Киевом. Я никогда не говорил о том, что Украина чужая для меня. Вы уж, пожалуйста, не ревнуйте меня к Украине, — обратился к залу президент.
По мнению президента, сегодня в Украине гибнут люди, а конфликту нет конца. Но главная цель — прекратить войну, сохранить единой и неделимой Украину. Эту проблему нельзя оставить детям.
— Это будет преступление против поколения, которое придет после нас. И здесь мало договориться, будем откровенны, России и Украине. Тем более что между странами потеряно доверие. Поэтому я хочу заявить нашу позицию: мы готовы включиться там, где нужно, но только ради одного — ради мира. Эту проблему должны решить мы: три славянских народа. Это наша проблема, не американцы, не европейцы, а мы должны ее решить, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве. Беларусь готова работать только в рамках договоренностей двух стран — России и Украины. Мы не напрашиваемся на роль миротворца или посредника, я это терпеть не могу. Когда были введены санкции США против Беларуси, у нас была масса предложений по посредничеству, но я от всего отказался. Если Беларусь включится в этот процесс, мы сделаем все, чтобы на востоке Украины был мир. Россияне и украинцы нам не чужие, это родные люди, — заявил президент.
Лукашенко также сказал, что Украина для Беларуси является не только добрым другом, но и одним из важнейших политических и экономических партнеров.
По словам президента, глубоко символично, что первый форум регионов проходит в Гомеле — «городе, который духовно близок народам наших стран».
Фото: Reuters
— И в Беларуси, и в Украине есть колоссальный запрос общества на дальнейшее развитие отношений и укрепление традиций дружбы и добрососедства. В их основе лежат общие духовные и нравственные ценности, схожесть менталитета наших братских народов. Между нами не существует неразрешимых проблем — Минск и Киев всегда находили взаимоприемлемые решения, — сказал Лукашенко.
Президент также подчеркнул, что белорусско-украинский диалог на высшем уровне носит искренний и доверительный характер, все договоренности между президентами исполняются, а Украина для Беларуси является не только добрым другом, но и одним из важнейших политических и экономических партнеров. Но, по мнению президента, страны могут работать не только на рынки своих государств.
— Наверное, такой подход был бы слишком простым для наших экономик, находящихся в самом центре Европы, на перекрестке основных торговых путей. Акцент нужно делать на создании совместных предприятий, выпускающих продукцию для рынков третьих стран. Думаю, украинскому бизнесу будут интересны такие перспективные площадки, как белорусский Парк высоких технологий и парк «Великий камень», — сказал Лукашенко.
Сегодня в Украине действует около ста предприятий с белорусским участием, в Беларуси — около 300 предприятий с украинским капиталом. Белорусский президент отметил, что Беларусь по-прежнему готова сотрудничать с Украиной в сферах металлургии, логистики, сельского хозяйства и других.
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Чтобы прекратить войну на востоке Украины, мало договориться России и Украине.
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